Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

  • Дата рождения: 14 октября 1963
  • Место рождения: Баковка, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Весы
  • Жена/Муж: Марина Владимировна Юдашкина
  • Дети: Галина Валентиновна Юдашкина

Родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка (Московская область).

Учился в средней школе № 8.

Закончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году (два диплома: «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика»). В 1991 году в Париже была представлена первая коллекция Юдашкина, состоявшая из 150 моделей (создана ранее, в 1987 году).

В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ. В прессе зачастую ошибочно упоминают новую форму как «Юдашкинскую», хотя он вместе с модельером Игорем Чапуриным проектировал только парадную униформу, а повседневной, полевой и специальной занимались ЦНИИ текстильной промышленности, ЦНИИ кожи и обуви, а также геральдический отдел Минобороны, Тыла Вооруженных сил РФ.

30 июля 2010 года на один день Юдашкин стал ведущим шоу «Модный приговор» на «Первом канале» в честь годовщины программы.

6 февраля 2012 года Юдашкин был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.

С февраля 2012 года Юдашкин избран президентом Союза танцевального спорта России.

С апреля 2012 года Юдашкин стал главным редактором круглосуточного телеканала «Стиль и мода».

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