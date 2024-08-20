Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

Родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка (Московская область).

Учился в средней школе № 8.

Закончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году (два диплома: "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика"). В 1991 году в Париже была представлена первая коллекция Юдашкина, состоявшая из 150 моделей (создана ранее, в 1987 году).

В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ. В прессе зачастую ошибочно упоминают новую форму как "Юдашкинскую2, хотя он вместе с модельером Игорем Чапуриным проектировал только парадную униформу, а повседневной, полевой и специальной занимались ЦНИИ текстильной промышленности, ЦНИИ кожи и обуви, а также геральдический отдел Минобороны, Тыла Вооруженных сил РФ.

30 июля 2010 года на один день Юдашкин стал ведущим шоу "Модный приговор" на "Первом канале" в честь годовщины программы.

6 февраля 2012 года Юдашкин был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.

С февраля 2012 года Юдашкин избран президентом Союза танцевального спорта России.

С апреля 2012 года Юдашкин стал главным редактором круглосуточного телеканала "Стиль и мода".

Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет. Он пережил своего коллегу Вячеслава Зайцева всего на два дня.