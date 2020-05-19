"Отважная ныряльщица": дочь Николаева "взорвала" Сеть (видео)

Игорь Николаев показал, как развлекает наследницу Нику на карантине. Композитор показал, как создать иллюзию океана в домашних условиях.

Певец опубликовал трогательный ролик, на котором девочка резвится в бассейне. В подписи к видео Игорь Николаев отметил, что сбор в сауну – дело серьезное. При этом он добавил, что они очень соскучились по настоящему океану.

Судя по кадрам, для своих четырех лет дочь исполнителя прекрасно плавает и ныряет. Поклонники звездной семьи сошлись во мнении, что девочка одновременно и нежная, и бойкая. "Такая милая, нежная на берегу, и такая отважная ныряльщица в бассейне!", – высказался один из подписчиков.