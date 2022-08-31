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Игорь Юрьевич Николаев

певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер
Игорь Юрьевич Николаев
  • Дата рождения: 17 января 1960
  • Место рождения: Холмск, Сахалинская область, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Козерог
  • Рост: 172
  • Жена/Муж: Елена Кудряшова, Наташа Королева, Юлия Проскурякова
  • Дети: Юлия, Вероника

Игорь Юрьевич Николаев родился в городе Холмск (Сахалинская область) 17 января 1960 года в семье поэта-мариниста, капитана дальнего плавания, члена Союза писателей СССР Юрия Ивановича Николаева и бухгалтера Светланы Митрофановны Николаевой.

В 1974 году Игорь Николаев оканчивает музыкальную школу по классу скрипки и поступает в Сахалинское музыкальное училище по классу теории музыки.

В 1975 году Игорь Николаев уезжает из Южно-Сахалинска в Москву, где продолжает учебу в Музыкальном училище при Московской Консерватории им. П.И. Чайковского.

В 1978 году у Игоря Николаева и его жены Елены родилась дочь Юлия.

В 1980-м Игорь Николаев начинает работать в качестве клавишника и аранжировщика в ансамбле Аллы Пугачевой "Рецитал". В том же году оканчивает Московский институт культуры (эстрадное отделение, класс композитора Игоря Бриля).

В 1983 году Алла Пугачева исполняет первые песни, написанные для нее Игорем Николаевым: "Айсберг" и "Расскажите, птицы".

В 1985 году на телевизионном конкурсе "Песня года" состоялись премьеры песен Игоря Николаева: "Паромщик" в исполнении Аллы Пугачевой и "Комарово" в исполнении Игоря Скляра.

В 1986-м Игорь Николаев начинает сольную карьеру с песни "Мельница". Выходит альбом Аллы Пугачевой "Счастья в личной жизни!", полностью состоящий из песен, написанных Игорем Николаевым.

В 1987 году выходит первый сольный альбом Игоря Николаева "Мельница". Игорь Николаев и Алла Пугачева совершают гастрольный тур по Японии по приглашению звезды японской эстрады Токико Като, в исполнении которой звучит композиция Игоря Николаева "100 друзей" (на японском языке).

В 1988 году Игорь Николаев исполняет песню "Королевство Кривых Зеркал" на заключительном концерте телевизионного фестиваля "Песня года". Ее авторы - Игорь Николаев и Павел Жагун - награждены дипломами фестиваля. Также в 1988 году в Швеции Игорь Николаев вместе с дуэтом Roxette ведет финальную часть церемонии присвоения шведской национальной музыкальной премии Grammis.

В 1990 году выходит дебютный альбом Наташи Королевой "Желтые тюльпаны". Начинается многолетнее творческое сотрудничество.

В 1991 году выходит альбом "Мисс Разлука".

В марте 1992 года в СК "Олимпийский" проходит премьера совместной программы Игоря Николаева и Натальи Королевой "Дельфин и русалка". Выходит одноименный альбом.

В ноябре 1992 года в СК "Олимпийский" проходит премьера программы Ирины Аллегровой "Не улетай, любовь", состоящей преимущественно из песен Игоря Николаева. Выходит альбом Ирины Аллегровой "Странник мой". Игорь Николаев получает Национальную российскую музыкальную премию "Овация" в номинации "Альбом года" ("Дельфин и русалка").

В 1994 году выходит альбом "Малиновое вино" и альбом Натальи Королевой "Поклонник".

В 1995 году Игорь Николаев получает премию "Овация" в номинации "Композитор года" и номинируется на получение премии "Звезда-95" в номинации «Композитор года». Игорь Николаев начинает сотрудничество с молодой певицей Ольгой Прядиной, и пишет для неё песни «Канарейка» и «Телеграмма». Выходит альбом «Выпьем за любовь» и альбом Наташи Королёвой «Конфетти».

В 1997 году в Нью-Йорке, в зале «Мэдисон Сквер Гарден», проходит премьера программы Игоря Николаева и Натальи Королёвой «Дельфин и русалка». В концерте принимает участие Диана Гурцкая с песней Игоря Николаева «Волшебное стекло». Игорь Николаев получает премию «Овация» в номинации «Поэт года» за песню, которую он посвятил памяти своего отца. Выходит альбом «Пятнадцать лет. Лучшие песни» и альбом Натальи Королёвой «Бриллианты слёз».

17 января 1998 года, в свой день рождения, Игорь Николаев впервые устраивает свои творческие вечера в ГЦКЗ «Россия», которые проходят с оглушительным успехом[источник не указан 352 дня], и становятся одним из самых громких событий года[источник не указан 352 дня]. Выходит альбом «Игорь Николаев-98» с песнями, исполненными на творческих вечерах. В альбом, кроме песен самого Игоря Николаева, вошли песни Аллы Пугачёвой, Наташи Королёвой, Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, Владимира Винокура, Иосифа Кобзона, написанные Игорем Николаевым (некоторые песни написаны в соавторстве с другими авторами). 31 мая, в день 25-летия Натальи Королёвой, Игорь Николаев продюсирует и ставит концерт певицы на центральной площади Киева.

В 1999 году, в ГЦКЗ «Россия» проходит большой сольный концерт Натальи Королёвой. Игорь Николаев выступает как продюсер и автор песен. Игорь Николаев получает премию «Овация» в номинации «Композитор года». В рамках телевизионного фестиваля «Песня года» Игорю Николаеву вручается премия им. Исаака Дунаевского за большой вклад в развитие песни.

2000?е

В 2000 году выходит альбом «Разбитая чашка любви».

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 11 октября 2001 года Игорю Николаеву присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации[2]. Игорь Николаев и Диана Гурцкая получают премию «Овация» в номинации «Дуэт года». Игорь Николаев становится лауреатом премии «Золотой граммофон-2001» («Пять причин»). Выходит альбом «Самая родная».

В 2002 году выходит альбом «Прости и отпусти». В рамках телевизионного фестиваля «Песня года» Игорю Николаеву присуждается премия «Лучший композитор года».

1 и 2 марта 2003 году в Кремлёвском Дворце Съездов Игорь Николаев проводит свои очередные творческие вечера «Миллион красивых женщин», с участием самых ярких звёзд российской эстрады.

Выходят два сборника: «Лучшее для вас» и «Пять причин», а также авторский диск на стихи Павла Жагуна «На обложке журнала».

В 2004 году Игорь Николаев участвует в телевизионном проекте ОРТ «Фабрика звёзд — 4» в качестве педагога, а также становится продюсером одного из участников проекта — молодого артиста Антона Зацепина. В эфир выходят несколько отчётных концертов, на которых «фабриканты» исполняют как новые, так и уже известные песни Игоря Николаева.

В 2005 году Игорь Николаев написал песню «Как ты прекрасна» и пригласил для съёмок в клипе звезду тенниса Елену Дементьеву, за спортивной судьбой которой наблюдает давно.

В 2006 году за заслуги перед Отечеством Игорю Николаеву были вручены два ордена: золотой орден «Служение искусству» и Орден Петра Великого I степени. Первый канал запускает в эфир проект с названием песни Игоря Николаева «Две звезды», в котором активно принимает участие автор легендарной песни. Игорь Николаев и Наташа Королёва с песнями «Дельфин и русалка» и «Такси, такси» принимают участие в концерте «Легенды „Ретро-FM“». В конце года выходит новый альбом «Как ты прекрасна».

В начале 2007 года состоялся концерт Игоря Николаева с новой программой в нью-йоркском театре «Миллениум».

8 сентября 2007 года в Москве прошла торжественная церемония вручения Ордена мира в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Игорь Николаев был в числе выдающихся людей, чьи именные звёзды открыты на аллеях парка.

В 2008 году выходит диск «Игорь Николаев. Любимая коллекция mp3». Игорю Николаеву вручён серебряный Орден детства. В этом году Игорь Николаев осуществил давнюю мечту, написав музыкальную тему к полнометражной голливудской ленте «Скажи это по-русски» (англ. Say It in Russian). Фильм получил 11 наград на международных кинофестивалях. Вместе с русской актрисой Агатой Готовой и сербским актёром Раде Сербеджия, которые сыграли главные роли в киноленте, Игорь Николаев представляет картину на кинофестивалях в Монако и Монте Карло.

Летом 2008 года в рамках международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале прошёл творческий вечер Игоря Николаева, где лучшие и новые песни маэстро исполняют Ирина Аллегрова, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Валерий Меладзе, Хулио Иглесиас (младший), Николай Басков, Игорь Крутой, Наташа Королёва и др. В этом концерте широкой публике была представлена молодая певица Юлия Проскурякова, которая исполнила в дуэте с Игорем Николаевым песню «Что-то в этом есть». В декабре 2008 года в эфире Первого канала вышла программа «Пусть говорят», где Юлия была представлена публике как невеста Игоря Николаева.

В начале 2009 года Игорь Николаев гастролировал по Америке вместе с Юлией Проскуряковой и Хулио Иглесиасом младшим.

В апреле 2009 года вышел сборник Игоря Николаева «Подарочная коллекция. Игорь Николаев», который содержал 13 альбомов, записанных с 1986 по 2006 год.

25 сентября 2010 года Игорь Николаев женился на Юлии Проскуряковой. В начале октября супруги получили премию "Пара года 2010", победив в номинации "Любовь".

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