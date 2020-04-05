Возомнившего себя собакой Ягудина сравнили с Паниным

На кадрах видеозаписи видно, как Алексей Ягудин ползает на четвереньках топлес перед своей супругой – фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. При этом 38-летняя спортсменка отдает своему мужу различные команды.
По требованию жены Ягудин сидел, лежал и пытался "подать лапу". Из-за странного поведения звезду российского спорта сравнили с актером Алексеем Паниным, который также известен весьма своеобразной тягой к развлечениям с животными. Примечательно, что рядом с фигуристом бегает настоящая собака, которая, по-видимому, находится в замешательстве от происходящего.
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