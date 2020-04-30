Газманов посвятил песню российским врачам (видео)

Артисты трогательно поддержали врачей. Новостью о выходе ролика поделился в своем инстаграм-аккаунте юморист Максим Галкин. Он поздравил всех работников скорой помощи с их профессиональным днем и выразил благодарность.
В клипе снялись сын Олега Газманова Родион, Александр Буйнов, Михаил Галустян, Игорь Николаев, Валерий Сюткин, Екатерина Андреева и Эмин. Поклонники с восторгом отреагировали на новый ролик.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Почему снимают Петрова???
Научите своих детей правилам поведения в гостях
Любимая актриса. Какая?
Откуда у Малышевой дворец?
Травля
Ждем обращение президента
Кот меня пугает
Сын хочет сменить пол