Обнародовано секретное видео Лазарева с Кудрявцевой на диване

Оказалось, экс-возлюбленные и правда снова выйдут вместе на сцену. Вчера певец опубликовал интересное видео в своем блоге.
На кадрах они с Лерой Кудрявцевой и командой шоу готовятся к выходу. Сергей Лазарев называет ведущую "красавицей" и демонстрирует первые отрывки сценария.
Напомним, отношения звездной пары завязались в 2008 году. Они все делали вместе: посещали светские мероприятия, ездили на отдых, вели шоу. Однако было одно "но": возлюбленные жили порознь. Сергей Лазарев не хотел жениться, и в 2012 году они сообщили о расставании.
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