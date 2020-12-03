Обнародовано секретное видео Лазарева с Кудрявцевой на диване

5 декабря на "ВТБ Арене" пройдет ежегодный фестиваль "Песня года 2020". На мероприятии выступят лучшие звезды российского шоу-бизнеса. Известно, что в списках значатся такие имена как Филипп Киркоров, Лев Лещенко, София Ротару и другие. Ведущими шоу, уже практически по традиции, станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

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