Переломанная Слава обратилась к народу из больницы (видео)

На днях певица получила травму. Слава отправилась на прогулку по лесу, но ее желание подышать свежим воздухом обернулось переломом со смещением. Артистка была вынуждена обратиться за помощью.

Позднее стало известно, что исполнительница недооценила серьезность ситуации. Врачи осмотрели травму и пришли к выводу, что пациентке нужна срочная операция. Отойдя от наркоза, Слава обратилась к поклонникам и рассказала, что с ней происходит.

Подписчики отметили, что артистка выглядит обессиленной. "Годик удался", – иронично сказала звезда. Также она поделилась, что в жизни начинает происходить странное: песни материализуются. "Я не чувствую руку", – спела дива и сообщила, что как было в тексте много лет назад, так теперь и в ее жизни, поэтому пора браться за что-то позитивное.