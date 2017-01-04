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Слава (певица)

Слава (певица) певица

  • Дата рождения: 15 мая 1980
  • Место рождения: Москва, Россия
  • Знак зодиака: Телец
  • Дети: Антонина, Александра

Родилась 15 мая 1980 года в Москве, в семье профессионального водителя и мамы-экономиста. Тяга к музыке появилась у Насти в детстве. Несмотря на своё увлечение спортом и занятия волейболом, как только в стране появилось «караоке», девушка сразу же стала поклонницей этого модного развлечения, и весь свой досуг посвятила разучиванию русских и зарубежных хитов.

Весной 2002 года в караоке-клубе, где девушка пела после работы, её услышал телевизионный режиссёр Сергей Кальварский, известный по работе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Дождавшись, когда девушка допоет, Сергей предложил ей работать вместе. Вместе с Сергеем Кальварским в стартовом продюсировании певицы принял участие Олег Челышев. Первое же совместное творение певицы и режиссера, клип на песню «Люблю и ненавижу», стал хитом на музыкальных каналах страны, песня занимала первые строчки в хит-парадах на радио, а клип был номинирован в нескольких категориях на российскую музыкальную премию MTV RMA 2004.

Значительный денежный вклад в творчество Славы сделал известный бизнесмен Анатолием Данилицкий, с которым Слава познакомилась в марте 2002 года.

За два года в 2002—2003 годах Слава успела очень многое: выступления на фестивалях, обложки топовых глянцевых журналов, релиз дебютного альбома «Дурочка», который вышел в свет осенью 2004 года. Неизменно попадали в первые строчки популярности хиты Славы «Огонь и вода» и «Попутчица», вошедшие в её первый альбом. Экстремальный видеоролик в стиле road-movie на песню Виктора Дробыша «Попутчица» снял режиссёр Михаил Хлебородов. Музыкальный эфир взорвался — за две недели трек взлетел на вершины хит-парадов самых рейтинговых радиостанций и музыкальных телеканалов. Уже в 2005 году певица выступила в полуфинале конкурса «Евровидение» с песней I wanna be the one. Яркий типаж певицы так заинтересовал клипмейкера во время съёмок, что спустя год он пригласил её на главную женскую роль в свою полнометражную кинокартину «Параграф 78», по сюжету одноимённого фантастического рассказа Ивана Охлобыстина. Слава исполняет в фильме главную роль девушки Ли?сы, бойца команды специального назначения — единственной женщины в отряде из 8 суперпрофессионалов, которым предстоит выполнить опасную миссию на сверхсекретной ракетной базе. Для съемок фильма певице пришлось состричь под «ноль» свои длинные волосы. Вместе с молодой актрисой в этом фильме в главных ролях снялись такие известные артисты как Гоша Куценко, Владимир Вдовиченков, Анатолий Белый и другие.

Помимо заглавной песни саундтрека «В небо», исполненной певицей Славой, в фильме звучат композиции известных британских музыкантов: Иэна Брауна и Бретта Андерсона. Фильм, вышедший на экраны в двух частях, сопровождался крупной рекламной кампанией , но провалился в прокате. Появление Славы в новом для неё амплуа киноактрисы, несомненно, ещё больше повысило популярность певицы. В новом интригующем имидже Слава стала лицом обложек многих глянцевых изданий, включая XXL, LOVE, SYNC и юбилейный номер Penthouse, посвящённый 5-летию русскоязычной версии всемирно известного мужского журнала.

В 2006 году, в день своего рождения, 15 мая, певица презентовала второй альбом, который артистка решила выпустить в рамках собственного продюсерского центра «Слава Мьюзик». На презентацию альбома были приглашены группа Kosheen и известное парижское клубное шоу LA REX.

В отличие от первого, «Классный» альбом был задуман более разножанровым, но, тем не менее, адаптированным к современным требованиям публики: масса музыкальных стилизаций — и под транс, и под рок, и даже немного брэйка. Над песнями для альбома трудились одни из лучших авторов страны, а в записи принимали участие западные музыканты. Песни с пластинки одна за другой попадали в эфиры крупнейших радиостанций страны, претендуя на первые места в хит-парадах. Были сразу же сняты клипы на композиции: «Классный», «Украла улыбку», «Дорога белая».

Осенью 2007 года певица выпустила альбом-сборник «The Best». Этой пластинкой Слава разграничила своё творчество на «до» и «после», тем самым заявив о намерении начать новый этап карьеры.

На протяжении всей своей артистической карьеры, певица и актриса Слава активно принимает участие в различных благотворительных акциях и мероприятиях, помогая детям и людям, живущим с ВИЧ.

На сегодняшний день в творческом активе певицы Славы три альбома, семнадцать клипов, участие во всех выпусках телефестиваля «Новые песни о главном», главная роль в полнометражном блокбастере.

Помимо прочего, Слава является обладательницей национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон», которую певица получила в 2005 году за песню «Классный».

Слава записала в Лондоне свой дебютный англоязычный альбом с рабочим названием «Eclipse», а в ноябре 2008 года выпустила совместный трек с RNB исполнителем Дэвидом Крейгом. В 2010 году Слава представила новый сингл «Одиночество» и начала сниматься в проекте «Жена напрокат». Также в 2010—2011 году Слава снялась в роли Анны Сергеевны в фильме Бриллиантовая рука 2.

В 2013 году вышел 4-й альбом «Одиночество». Выход диска состоялся в начале мая и стал хорошим подарком ко дню рождения исполнительницы. В альбом вошли композиции с известными певцами: Стас Пьеха, Григорий Лепс, Митя Фомин и Craig David. Также, в релиз вошли ещё 5 новых ремиксов. Осенью 2013 года Слава выпускает новую песню в дуэте с Ириной Аллегровой «Первая любовь — Любовь последняя».

В 2014 году Слава активно принимает участие в телевизионных проектах: «Наедине со всеми», «Модный приговор», «Время обедать», «Доброго здоровьица» и т. д. В середине апреля Славу номинируют на «Премию RU.TV» в номинациях «Лучший дуэт», «Лучшая песня» и «Лучшая певица».

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