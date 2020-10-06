Исинбаеву высмеяли за несвязную речь: Лучше прыгать, чем говорить

Заслуженный мастер спорта не смогла грамотно сформулировать свою мысль. Елена Исинбаева запуталась в целях и задачах массового спорта. "Это общая цель нашей страны, это ваша цель... но наша задача... уууу... Что вы сказали сделать, мы это делаем", – заявила она.
Пользователи Сети высмеяли промах спортсменки. Они порекомендовали ей записаться в школу ораторского мастерства. "Елене лучше прыгать, чем говорить", "Не первый раз Елена тормозит. Конечно, ее заслуги в спорте похвальны, но мысль убивать нельзя", – поделились мыслями комментаторы.
Напомним, Елена Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка. Она обладает 28 мировыми рекордами в прыжках с шестом. В 2016 году спортсменка объявила о завершении карьеры. В 2019 году ее назначили на пост председателя Ассоциации студенческих спортклубов.
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