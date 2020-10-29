"Время лечит раны": обнародовано видео развлечений Гагариной с известным певцом

Сергей Лазарев насмешил поклонников своим дуэтом с коллегой. В ролике видно, что он слегка нетрезв, сообщает Пятый канал. Он и не стал отрицать, что спиртное тем вечером присутствовало.
"Ой, что прислали! Нет больше драмы, время на душе лечит раны! Ну, и алкоголь. Больше не болит Гагарина Полина. Крутая была тогда вечерина!" – подписал кадры певец. Подписчики пришли от видео в восторг. "Почему до сих пор дуэта нет? Наикрутейше!", "Какие вы классные", "Так, а эфир то совместный когда?" – высказались фолловеры.
Отметим, что Полина Гагарина и Сергей Лазарев одиноки. Певица недавно рассталась с мужем, а артист не женат.
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