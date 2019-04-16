Лазарев выбрал самую красивую девушку России

В субботу, 13 апреля, состоялся финал конкурса красоты "Мисс Россия-2019". Почетный титул достался 20-летней студентке из Ростовской области Алине Санько. Фоторепортаж о победительнице состязания подготовили "Дни.ру".

Первой вице-мисс стала жительница Екатеринбурга Арина Верина, а второе место досталось Ралине Арабовой из Татарстана. Лидером зрительского голосования судьи признали Владу Потапову из Якутии. За шоу наблюдали "Мисс Россия-2007" Ксения Сухинова и певец Сергей Лазарев.

В состязании приняли участие 50 девушек в возрасте от 18 до 23 лет. Модели показывали свои таланты, демонстрировали национальные костюмы и отвечали на вопросы игры "Что? Где? Когда". В финале участницы прошли по подиуму в вечерних нарядах и купальных костюмах.