Костюшкин оголился перед незнакомыми женщинами

Станислав Костюшкин обнародовал в личном блоге весьма противоречивое видео. На кадрах отчетливо видны все "прелести" народного артиста.

"Если и дальше все так пойдет, то следующим летом будем опять тусить в Анапе. А что, я не против", – скромно подписал откровенное видео певец. Теперь любой пользователь "Инстаграм" может вдоль и поперек разглядеть тело своего кумира. На кадрах отчетливо видно, как раздетый Стас Костюшкин проводит время со своим подкаченным другом.

Многочисленная аудитория экс-солиста группы "Чай вдвоем" была шокирована подобным откровением певца. Костюшкин уже не в первый раз радует своих поклонниц подобными видеозаписями. Однако он никогда не делал этого в компании других оголенных мужчин.