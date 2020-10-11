Костюшкин оголился перед незнакомыми женщинами

"Если и дальше все так пойдет, то следующим летом будем опять тусить в Анапе. А что, я не против", – скромно подписал откровенное видео певец. Теперь любой пользователь "Инстаграм" может вдоль и поперек разглядеть тело своего кумира. На кадрах отчетливо видно, как раздетый Стас Костюшкин проводит время со своим подкаченным другом.
Многочисленная аудитория экс-солиста группы "Чай вдвоем" была шокирована подобным откровением певца. Костюшкин уже не в первый раз радует своих поклонниц подобными видеозаписями. Однако он никогда не делал этого в компании других оголенных мужчин.
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Жена разрешила завести любовницу
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Эмин поддержал Азербайджан
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Турция хочет захватить Израиль!
Кегельщина
Новый подарок дедушке Путлеру
бойкот Лионе
Сколько Лион сбились со чету