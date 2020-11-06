Родился 20 августа 1971 года в семье джазового саксофониста Михаила Иосифовича и бывшей питерской манекенщицы Надежды Аркадьевны Костюшкиных. Через год после рождения мальчика семья переехала в Санкт-Петербург. В Северной столице Стас учился в музыкальной школе, пел в школьном хоре и занимался дзюдо.

В 16 лет он поступил на вокальное отделение музыкального училища имени Римского-Корсакова, продолжил заниматься дзюдо, но получил роковую травму - ему сломали нос. Для голоса и пения это имело трагические последствия. Однако Костюшкин отправился в Нидерданды и с лучшими педагогами консерватории Амстердама продолжил занятия вокалом. Вскоре голос был восстановлен.

Стас вернулся в Санкт-Петербург и устроился на работу в детский театр. Там он познакомился с Денисом Клявером. Парни задумались о создании своей музыкальной группы. В 1994 году появился коллектив "Чай вдвоем". До 2011 года артисты выпустили десять альбомов. А затем группа распалась. Стас сделал еще одну операцию, полностью восстановив голос, и задумался о сольной карьере.

В 2012 году музыкант и певец представил свой новый проект – поп-группу A-Dessa. За короткое время коллектив ворвался в российские хит-парады и выпустил несколько хитовых композиций, среди который Fire и "Женщины, я не танцую".