Сергей Пенкин: о продажном "Евровидении", бездарной Ольге Бузовой и непризнанных талантах
Российский певец Сергей Пенкин в беседе с корреспондентом "Дни.ру" раскрыл всю правду о международном конкурсе "Евровидение". Также он публично унизил артистку Ольгу Бузову и ее творчество. Композитор высказался о малоизвестных, но действительно талантливых личностях, к которым стоит присмотреться.
Зачем одну публикацию от Пенкина забивают другой,да ещё дата 12 декабря Так торопятся закрыть ,прикрыть первую, с правдивыми словами Сергей, о бездарной Бузовой Где наконец будет правда,а не такая наглая чушь?
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