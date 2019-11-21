Звезда "Голоса" Анастасия Спиридонова об интиме на проекте
Певица Анастасия Спиридонова, которая по-настоящему открылась россиянам после сильного выступления на шоу "Голос", дала корреспонденту "Дни.ру" откровенное интервью. Популярная артистка высказалась о беременности, суррогатном материнстве, интиме на передаче и отношениях с мужчинами.
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