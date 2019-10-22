"Если господь не дает детей": звезда "Голоса" высказалась о суррогатном материнстве

Еще недавно Спиридинова признавалась: "Мой любимый муж Антон – такой же гастролер, как и я. Он работает в сфере малой энергетики, занимается источниками бесперебойного питания и ездит по всей стране – на заводы, военные объекты. Поэтому видимся мы крайне редко. Например, в октябре были вместе всего два выходных. Это большое везение, если хотя бы день в неделю проведем друг с другом".
Конечно, как при таком сумасшедшем графике планировать детей? Найти бы время хотя бы на их производство! "Сейчас мы стали намного больше времени проводить друг с другом, – улыбается счастливая Спиридонова. – Конечно, уже думаем о ребенке, для этого у нас есть все условия".
Но если что-то не получится, всегда есть запасной вариант, к которому успешно прибегли многие артисты. Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Дмитрий Маликов – всем им рожали суррогатные матери. "Для молодежи, у которой есть какие-то проблемы, существует очень прогрессивный метод продолжения рода – ЭКО, – считает Анастасия Спиридонова. – Если же возраст не позволяет прибегнуть к этому способу, тогда можно можно прибегнуть к суррогатному материнству. В стремлении иметь детей все средства хороши! Хотя я лично, если бы передо мной встал такой выбор, наверное, предпочла бы усыновить ребенка и сделать кого-то тем самым счастливым".
Слава богу, пока к таким радикальным мерам прибегать не нужно – и Настя, и Антон здоровы. Поэтому вопрос продолжения рода не будут откладывать в долгий ящик. А родителями они будут прекрасными!
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