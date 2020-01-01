Минута славы
Девочка и ее мама дали интервью
Продюсер не поверил в искренность извинений членов жюри "Минуты славы"
Слова актрисы обидели инвалида
Судьи популярного телешоу извинились за резкие высказывания
Испытание "водой, огнем и медными трубами" тяжело с психологической точки зрения
Певец прокомментировал травлю Познера и Литвиновой после программы
Его заместителя сочли ответственным за появление скандального эпизода в эфире "Первого канала"
Как главная "богиня" российского кино испортила имидж в попсовом телепроекте
Ведущей "Ревизорро" стыдно за членов жюри