Dni.Ru следят за скандалом, разразившимся на передаче «Минута славы». Находящаяся в жюри конкурса актриса Рената Литвинова в одном из выпусков довела ребенка до слез, а через несколько дней нелестно высказалась об одном из участников – танцоре-инвалиде Евгении Смирнове.