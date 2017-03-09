Елена Летучая о "Минуте славы": Это нищебродство душ!

Популярная телеведущая Елена Летучая не прошла мимо шумихи, возникшей вокруг шоу "Минута славы". Ведущая рейтингового шоу "Ревизорро" призналась, что ей стыдно за членов жюри.

Проект "Первого канала" "Минута славы" становится рекордсменом по количеству негативных комментариев. Строгие члены жюри Рената Литвинова и Владимир Познер вдохновили на гневные опусы в соцсетях многих знаменитостей. К обсуждению возмутившей народ передачи подключилась и Елена Летучая.

"Я с опозданием, но посмотрела на это нищебродство душ! Ампутант?! Вы серьезно?! Это на Первом?! То, что я увидела в эфире "Минуты славы" по отношению к Жене Смирнову и Виктории Стариковой, недопустимо!!!" – негодует в Instagram ведущая "Ревизорро".

Если кто забыл, инвалиду Смирнову Литвинова посоветовала "пристегнуть" вторую конечность, а восьмилетнюю девочку Старикову Рената вместе с Владимиром Познером довели до слез жесткой критикой.

"И потом мы удивляемся, почему в нашей стране людей с ограниченными возможностями за людей не считают?! Да потому что на Первом их ампутантами называют, унижают, и это норма, и всей стране это с гордостью показывают! Нет, не жалеть я призываю, а относиться как к равным! Посмотрите на этого парня, он талантлив, жизнелюбив и достоин уважения, в отличие от многих сидящих в жюри этого конкурса!" – бросила камень в огород судей Летучая.

Поведение членов жюри Елену, как и многих телезрителей, категорически не устраивает. "СТЫДНО за всех: уважаемых Господ, у которых язык повернулся это вообще произнести, и тех, кто это выпустил в эфир! Я хотела многое написать, меня переполняют эмоции, но я поняла, что негодованием не исправишь ситуацию и только наши добрые сердца должны быть открыты!" – рассудила телеведущая.

Летучая обратилась к пострадавшим участникам "Минуты славы". "Поддержу Женю Смирнова! Ты талантливый, невероятно харизматичный, сильный, твой танец всегда трогает душу! Я восхищаюсь тем, что ты делаешь! Впервые я увидела тебя в другом шоу и от чувственности танца я заплакала. Всегда буду тебе рада и с удовольствием пожала бы руку! Танцуй дальше и будь счастлив!" – от всего сердца пожелала Елена.

Звезда "Ревизорро" поддержала и малышку, спевшую "Жить в твоей голове" Земфиры и пострадавшую за это. "Поддержу Викторию Старикову! Талант, и не важно, что именно она исполняла для вас, Господа! То, что делали с этой маленькой 8-ми летней девочкой, было похоже на казнь! – переживает Летучая. – Подобная критика должна быть не злой и унижающей, а аккуратной, чтобы не нанести серьезную травму ребенку! Вика, дорогая, если кто-то тебе прочитает мой пост, не останавливайся на достигнутом, будь сильной и продолжай делать то, что делает тебя счастливой – пой!"

Напомним, негодование телезрителей из-за резких высказываний членов жюри привело к тому, что с "Первого канала" был уволен сотрудник компании "Красный квадрат", отвечавший за подготовку "Минуты славы" к выходу в эфир. Данный работник отсматривал выпуск, в котором участвовал потерявший ногу танцор Евгений Смирнов. При этом инвалид заявил журналистам, что убрать нужно было саму Литвинову.