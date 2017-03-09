Пьеха о скандале на "Минуте славы"

Певец Стас Пьеха, внук прославленной Эдиты Пьехи, высказался по поводу неоднозначной ситуации на шоу "Минута славы". Артист признался, что не понимает, из-за чего поднялся такой шум.

"Я посмотрел этот выпуск, о котором сейчас все говорят, но, если честно, ничего особенного не увидел, – рассказал Стас корреспонденту Dni.Ru. – Ни Рената Литвинова, ни многоуважаемый Владимир Познер не сказали ничего обидного для участников. Если руководство программы приглашает в эфир известных людей, они должны быть готовы выслушать их мнение. Судьи имеют право высказывать свое мнение".

Стас восхищен мастерством танцора Евгения Смирнова. "Это действительно удивительный, очень сильный человек. Номер сделан профессионально. Я считаю, мы должны принимать творчество в любых формах. Но каждый человек при этом может высказывать свою точку зрения. Для одного это спекуляция на больных точках, для другого – настоящее искусство", – поделился исполнитель.

На вопрос, поддержала ли бы сама Эдита Пьеха такого артиста с ограниченными возможностями, Стас ответил: "Конечно, она бы его пропустила. Я хорошо знаю свою бабушку".

Напомним, в одном из выпусков программы "Минута славы" показали танцевальный номер Евгения Смирнова – молодого человека, который в результате аварии лишился ноги. Рената Литвинова достаточно жестко высказалась в его адрес. "Я знаю, что в нашей стране трудно жить человеку-ампутанту. Наверное, это главная причина, по которой вы должны быть в проекте. Может, вам пристегнуть вторую? Она же может не так очевидно отсутствовать? Чтобы не эксплуатировать эту тему", – предложила Литвинова.