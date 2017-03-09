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Провокации и хамство Литвиновой на "Минуте славы"

Рената Литвинова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Как главная "богиня" российского кино испортила имидж в попсовом телепроекте. Она предстала не очень умной клоунессой.

Продолжение: Юрий Аксюта лишился правой руки после скандала на "Минуте славы"
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Каждый новый выпуск юбилейного сезона шоу по поиску талантов "Минута славы" на "Первом канале" оборачивается скандалом. Зрители возмущаются поведением жюри в этом проекте. "Ничего от выпуска к выпуску не меняется. Все то же цинично-неадекватное жюри со странным суждением участников", "Боярский, Литвинова, Познер, Юрский... Набор жюри делал Галкин, что ли? Единственный луч – это Светлаков, которого взяли, наверное, из-за рейтингов, потому что без него это сброд старперов﻿", "Если люди не понимают, по каким критериям судить, надо было им заранее объяснить. С уважением отношусь к людям, судящим этот конкурс, как к профессионалам своего дела, но как жюри они ужасны. Особенно поражает Литвинова. У дамы полно своих каких-то страхов, фобий, комплексов. Зачем о них знать всей стране?" – гневаются телезрители в комментариях к записям выпусков

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 Скандал на "Минуте славы"

Сюжеты Скандал на "Минуте славы"

Больше всего их возмущает актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова. Она всегда играла эдакую неземную даму эпохи декаданса со всеми присущими течению приметами – эстетизмом, индивидуализмом. Придыхание, фирменные интонации, по которым Ренату можно узнать даже в темноте, повороты головы, заламывание рук – ради этого, очевидно, Литвинову и позвали судить участников "Минуты славы". Звезда выступает здесь в роли клоунессы, причем сама не отдает себе в этом отчета. Ведь зал часто покатывается со смеху, слушая ее нелепые комментарии. 

"Если бы я сходила с ума, то это бы выглядело точно так же. Я подумала, что вы какая-то старшая медсестра из "Гнезда кукушки". Вы когда еще этими штуками стали трясти счетным... я просто вас боюсь. Это какой-то абсурдизм. Я, наверное, даже перенапряглась", – говорит она ансамблю, играющему на необычных инструментах. "Не хотите ли вы поменять фамилию? Просто вы пришли и ее не произнесли. Я подумала, что вы ее стесняетесь", – сказала она  участнице по фамилии Писяч. "Я знаю, что в нашей стране трудно быть человеку-ампутанту… Может, вам пристегнуть вторую ногу? Она может не так очевидно отсутствовать, чтобы не эксплуатировать эту тему!" – посоветовала она инвалиду. 

Последнее ее заявление обернулось скандалом. После шквала возмущения в социальных сетях, как ранее писали Dni.Ru, с "Первого канала" был уволен сотрудник компании "Красный квадрат", отвечавший за подготовку "Минуты славы" к выходу в эфир. Он отсматривал выпуск, в котором участвовал потерявший ногу танцор Евгений Смирнов, и пропустил хамские слова Литвиновой.

Телезрители отмечают, что Рената не только хамит, но вообще плохо владеет русским языком, обильно пересыпая речь выражениями и словами, которые сама тут же и выдумывает: "Девушка, у меня каждый волос на счету, а вы можете волосяной шампунь рекламировать", "Ужас! Ваши штаны страшно обтяжные! Со всеми подробностями!" Надо заметить, что Литвинова окончила сценарный факультет ВГИКа. При написании дипломного сценария под названием "Принципиальный и жалостливый взгляд Али К." у Литвиновой возникли проблемы с рецензентом, который негативно оценил уже почти готовую работу, обвинив Ренату в неумении говорить по-русски. В результате ее пришлось переписывать три раза. 

Автор: Иван Губкин9 марта 2017, 13:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рената Литвинова отметила 50-летие

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