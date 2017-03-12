Фадеева возмутило лицемерие Познера

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался по поводу извинений Владимира Познера и Ренаты Литвиновой перед танцором-инвалидом Евгением Смирновым на передаче "Минута славы". Деятель искусства усомнился в искренности членов жюри.

Скандал, в центре которого оказались двое членов жюри "Минуты славы" и танцор-инвалид, задел многих известных деятелей шоу-бизнеса. Среди тех, кто пожелал высказаться по этому поводу, оказался и продюсер Максим Фадеев.

Он оценил извинения Познера и Литвиновой, которые те принесли танцору во время записи последней передачи. По его словам, за подобные "этюды" даже на первом курсе актерского факультета поставили бы "двойку".

"Мне показалось, г-н Познер шел извиняться и смотреть в глаза Жене нехотя и сутулясь от неловкости. Я думаю, его заблаговременно проинструктировали руководители канала относительно всей его речи", – считает Фадеев. Он предположил, что Познер даже не осознал последствий того, что наговорил танцору во время записи прошлой передачи.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Мар 11 2017 в 1:46 PST

С критикой Фадеев набросился и на Литвинову. "Обратите также внимание, что когда Женя начинал говорить, то Познер, то Литвинова его постоянно перебивали. Потому что боялись, что он опять скажет правду", – считает продюсер.

По словам Фадеева, все, что происходило в этот момент в эфире, было безобразно и против. "Самое главное, что в этом не было искренности", – кратко резюмировал он.

Напомним, скандал на "Минуте славы" случился после выступления танцора-инвалида Евгения Смирнова – молодой человек лишился ноги в результате аварии, но решил продолжить танцевать. Его выступления раскритиковали члены жюри Владимир Познера и Рената Литвинова. Последняя и вовсе предложила "ампутанту" пристегнуть ногу на место потерянной во время ДТП.