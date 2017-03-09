Юрий Аксюта лишился правой руки после скандала на "Минуте славы"

Как сообщали Dni.Ru, после скандала на шоу "Минута славы" полетели головы. Life.ru выяснил подробности увольнения сотрудника – им стал заместитель Юрия Аксюты, главного продюсера музыкального и развлекательного вещания на "Первом канале".
Руководство сочло, что правая рука продюсера не должен был пропустить в эфир скандальный эпизод. Информацию об увольнении заместителя Юрия Аксюты подтвердили в Останкино.
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