Юрий Аксюта лишился правой руки после скандала на "Минуте славы"

Продолжение: Пьеха о скандале на "Минуте славы"

Как сообщали Dni.Ru, после скандала на шоу "Минута славы" полетели головы. Life.ru выяснил подробности увольнения сотрудника – им стал заместитель Юрия Аксюты, главного продюсера музыкального и развлекательного вещания на "Первом канале".

Руководство сочло, что правая рука продюсера не должен был пропустить в эфир скандальный эпизод. Информацию об увольнении заместителя Юрия Аксюты подтвердили в Останкино.