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На что идут участники "Минуты славы" и "Пусть говорят"

Владимир Познер, Андрей Малахов. Фото: Dni.Ru
Стресс, осуждение близкими, угрозы, необходимость скрываться – это далеко не все, чем может аукнуться людям появление в эфире. Испытание "водой, огнем и медными трубами" тяжело с психологической точки зрения.
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На "Первом канале" не ожидали, что доброе семейное шоу по поиску талантов "Минута славы" окажется самым скандальным проектом сезона. Во многом это обусловлено тем, что позволяют себе члены жюри – отдельные их высказывания вызывают как минимум недоумение. Стоит вспомнить, как французский модельер Джон Гальяно после неосторожных слов предстал перед судом по обвинению в антисемитских высказываниях – его попросили отовсюду, и его карьера закончилась. А в "Минуте славы" известные люди с милой непосредственностью позволяют себе называть инвалида "ампутантом" и советовать ему "пристегнуть ногу"...

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Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

Журналистка Катерина Гордеева на своей странице в соцсети вспомнила показательную в этом отношении историю об одном из участников. "В 2007 году дядя Саша Малютин приехал на (ныне обширно обсуждаемую) телепередачу "Минута славы". Он мечтал, чтобы его увидели и не считали пропащим человеком сыновья, он хотел, чтобы его не вышвыривали из детского садика, где он трудился сперва музработником, а потом сторожем, он пытался, наконец, явить миру свои действительно уникальные способности. Выпускник алтайского музучилища Александр Малютин тяжело переживал, что жизнь как-то так по-дурацки сложилась, что он, самый одаренный из однокурсников, тренируется виртуозной игре на аккордеоне в селе Алтайское, а однокурсники работают в оркестрах, некоторые даже – гастролируют. Малютин приехал в Москву и вышел на сцену большой студии "Минуты славы". Он играл на рояле то ногами, то руками, но недолго. Жюри, в котором были Александр Масляков, Татьяна Толстая и Юрий Гальцев, очень быстро нажало кнопку и высказалось один за другим в том духе, что играл Малютин фальшиво, да и вообще, на рояле в приличном обществе ногами не играют", – написала Гордеева в своем микроблоге.

 

Вернувшись домой, Александр Малютин свел счеты с жизнью. "Я была у него дома, видела село Алтайское, занесенное по грудь снегом кладбище с неразличимой могилой, рассматривала его инструменты и километры видеозаписей подготовки к поездке в Москву, в Останкино. Мне все это время хотелось его остановить, схватить за плечи и заорать: да не езди ты туда, никто там тебя не ждет, никому ты там не нужен. Но останавливать было некого. Малютин был уже мертв. А передача, смотрю, жива. Процветает. И оттачивает навык презрения к людям, которые по каким-то причинам не похожи на успешных красавцев и красавиц из жюри", – добавила журналистка.

Впрочем, участники знают на что идут – испытания "водой, огнем и медными трубами" всегда тяжелы с психологической точки зрения. Особенно для детей. Член жюри нынешнего сезона "Минуты славы" актер Сергей Юрский категорически против, чтобы дети соревновались наравне со взрослыми, и считает, что выступать на профессиональной сцене им рано. Поэтому и не пропускает юных участников дальше отборочного тура. Для ребенка это, конечно, серьезная моральная травма. Ведь, как правило, он удовлетворяет желания и амбиции своих мамы и папы. Ради того, чтобы чадо поучаствовало в громком телепроекте, родители готовы ехать за тысячи верст, брать кредиты, дабы оплатить пребывание в Москве. 

Другая ситуация с программой "Пусть говорят". Если желающих попасть на "Минуту славы" несть числа, то сюда героев порой уговаривают приехать. В передаче много редакторов, обязанность которых – находить интересные истории. Поэтому они просматривают региональную прессу, рыскают по социальным сетям и ресурсам с видеоконтентом. А далее начинается психологическая атака на потенциального героя. Задача редактора – убедить человека, что ему необходимо приехать в Москву и рассказать о своей проблеме на всю страну, получить в студии квалифицированный совет. В идеале герой должен приехать за свой счет. Но если у него туго с деньгами, вопрос с проездом и проживанием быстро решается.

Есть люди, чье участие в проекте, скорее всего, оплачивается. Например, та же скандальная дважды изнасилованная школьница из Ульяновска Диана Шурыгина, которой было посвящено уже пять эфиров программы "Пусть говорят". Инициаторами первого выпуска была семья насильника Дианы Сергея Семенова. Его родные написали письмо с просьбой осветить их историю. Редакторы позвонили семье Дианы и позвали в Москву. Как писали ранее Dni.Ru, Шурыгины долго не решались принять участие в передаче, родственники также отговаривали их ехать в столицу. "И лишь Диана рвалась в бой, заявив: я поеду, потому что я права и мне нечего бояться. Съездила, получила свою порцию ненависти. Но на вторую программу все равно отправилась. Мы удивились, а она в ответ: поеду и скажу им прямо, кто они там все такие", – рассказала репортерам тетя Шурыгиной.

Мать девочки Наталья сообщила: "Мы подписали контракт с "Первым каналом". Очевидно, что им предложили большие деньги за то, что они не ходили к конкурентам. Сейчас семья Дианы живет в отеле за счет "Первого канала" и решает, как быть дальше. Говорят, что Шурыгиных никуда особо не выпускают, только на экскурсию по Москве свозили. Когда они пытались выйти в магазин всей семьей, на них накинулась толпа. Люди просили дать автограф и сделать селфи. "Вообще пройти невозможно было. Когда по одному в магазин идут, то еще спокойно. А если вчетвером, то без вариантов. От поклонников отбоя нет. Даже с Лешей – папой Дианы фотографируются", – рассказала журналистам тетя Шурыгиной Ирина Леванова.

Ради всероссийской славы Диана Шурыгина отказалась посещать занятия в своем колледже из-за постоянных угроз и оскорблений в свой адрес. А теперь все это предстоит испытать ее младшей сестре. К первокласснице подходят другие школьники и расспрашивают о местонахождении Дианы. Мать девочек уверена, что это – не простое любопытство, а прямое намерение напасть на старшую. Ранее отец Шурыгиной сообщил, что уволился с работы, чтобы постоянно находиться дома, рядом с женой и детьми. Глава семейства просто опасается, что на его родных нападут. 

Программа Андрея Малахова "Пусть говорят" раньше называлась "Большая стирка". Ее цель – публично перемывать кости, выставлять на всеобщее обозрение "грязное белье" известных и не очень людей. Истории, которые обсуждаются в студии, часто настолько драматичны, что не дают героям спокойно сидеть на месте. Все начинается со словесной перепалки, а продолжается иногда рукоприкладством. Но съемка заканчивается, софиты выключаются, а людям, которые на все страну кричали, скандалили, поливали друг друга грязью, потом с этим жить. Ведь они возвращаются в свои города, села и поселки, на них показывают пальцами, их высмеивают. Нередки случаи, когда герои после эфира вынуждены менять место работы, учебы, жительства и даже фамилию и имя. 

Автор: Иван Губкин10 марта 2017, 13:55

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