Познер выругался из-за инвалидов

Шумиха вокруг телепроекта "Минута славы" не утихает. Один из членов жюри Владимир Познер, порядком замученный критическими отзывами, не смог сдержать эмоций в эфире латвийской радиостанции – высказывая свою мысль в адрес инвалидов, он выругался.

Владимир Познер стал звездным гостем эфира радиостанции Baltkom. В беседе была затронут скандал, который возник после того, как Познер и его коллега по шоу "Минута славы" актриса Рената Литвинова неоднозначно высказались в адрес выступившего танцора с одной ногой. По мнению Владимира, шумиха была раздута.

"Я как считал, так и считаю! И мнения я своего не изменил. Это не есть какое-то мое высокомерие или плохое отношение к таким людям. Я уже говорил, это хорошо, что они (люди с ограниченными возможностями) активны, но, черт возьми, как только к ним начинается это повышенное внимание – это уже нечестная борьба. Люди с физическими недостатками должны понимать, что на них сморят не так, как на всех остальных, и это неправильно, я считаю", – не смог сдержать эмоций Познер.

Шоумен припомнил и то, что на следующей же программе он попросил прощения у танцовщика. "Я извинился потом перед этим парнем, он был неприветлив и сказал, что больше не будет участвовать в шоу. Я ему пожелал удачи, и мы разошлись. Мое высказывание вызвало уйму возмущения, многие лица начали этим педалировать, дабы врезать мне. Лучше бы говорили о том, в каких условиях вообще живут эти инвалиды, давайте называть их так", – цитируют Владимира Познера "РИА Новости".

Напомним, скандал на шоу "Минута славы" разразился после выступления танцора-инвалида Евгения Смирнова. После номера Рената Литвинова обратилась к нему со странным предложением. "Я знаю, что в нашей стране трудно жить человеку-ампутанту. Наверное, это главная причина, по которой вы должны быть в проекте. Может, вам пристегнуть вторую? Она же может не так очевидно отсутствовать? Чтобы не эксплуатировать эту тему", – высказалась Рената.

Владимир Познер проголосовал против этого номера. "Я восхищен вами абсолютно, но, как мне кажется, есть запрещенные приемы, – заявил он. – Когда человек выходит, как вы, без ноги, невозможно сказать нет. Нет защиты против этого, ну просто сил нет!" – заявил журналист.

