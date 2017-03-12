Одноногий танцор из "Минуты славы" ответил Литвиновой

Танцор-инвалид и участник программы "Минута славы" Евгений Смирнов ответил на совет Ренаты Литвиновой "пристегнуть ногу". Мужчина сказал, что не намерен ничего скрывать.

Профессионального брейкдансера сильно задели слова Литвиновой, которая посоветовала ему пристегнуть искусственную ногу на место отсутствующей. По словам Смирнова, обиднее всего было слышать это потому, что актриса предлагала ему скрыть инвалидность.

"Я выхожу на сцену показать людям, что все возможно, нужно идти вперед, заниматься своим любимым делом", -ответил он Литвиновой в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. Смирнов добавил, что прятать свою инвалидность не собирается.

Также танцора удивило то, что по отношению к нему члены жюри использовали слово "ампутант". "Ты годами потом и кровью это выбиваешь, ты сутками тренируешься, а тут в ответ оценивают не твой танец, а уровень своей инвалидности", – негодует Евгений.

Я как живу, так и танцую

Напомним, ранее Рената Литвинова и Владимир Познер, который также обрушился с критикой на танцора-инвалида, раскаялись за свои слова. Как писали Dni.Ru, члены жюри заявили, что ни в коем случае не хотели обидеть танцора.