Гибель детей в Карелии
Юлии Король вручили медаль "За спасение погибающих на водах"
Директор лагеря не сразу обратилась в МЧС, заявил представитель Следственного комитета Владимир Маркин
Но одна из школьниц решила анонимно раскрыть некоторые подробности
Эвакуированным из закрытого лагеря школьникам требуется психологическая поддержка
Судья принял решение освободить Валерия Круподерщикова
Следственный комитет задержал чиновника в рамках уголовного дела о гибели детей на Сямозере
Отец пострадавшего школьника напомнил, что инструкторы были против выхода на воду
Судмедэксперты приступили к изучению найденных тел и сделали первые выводы
Подопечных учреждения постепенно эвакуируют
Выяснилось, что ранее гибель грозила вожатому, который отправился в поход