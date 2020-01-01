Голос 5 сезон
Шоумен отреагировал на действия артиста
Певица покорила Сеть своим видом
Дарья Антонюк встретилась с Примадонной
Самая молодая наставница раскрыла все карты
Выступление россиянки попало в видеоролик с лучшими исполнителями проекта
Продюсер не желает, чтобы его подопечная пела бесплатно
Знойная подопечная Григория Лепса устроила стриптиз на морозе
Спевший с Полиной Гагариной артист в тяжелом состоянии
На серебряного призера "Голоса" набросились с критикой
Победительница шоу рассказала о тяжелой болезни