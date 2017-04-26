Попавшая в опалу Нюша рассказала о взятках на "Голосе"

Популярная певица Нюша, попавшая в опалу на Украине, рассказала в интервью о своей непростой работе в шоу "Голос. Дети". Артистка заявила, что там все по-честному и взяток ей не давали.

Кто бы мог подумать, что кумир тинейджеров Нюша для кого-то представляет опасность. Но именно так решили власти Украины и внесли ее в черный список экстремистского сайта "Миротворец" за неоднократное посещение Крыма.

Нюшу обвинили в "открытой публичной поддержке агрессии России против Украины", на что она с некоторым негодованием ответила: "Мы наблюдаем очень грустную тенденцию в тех вещах, которые всегда объединяли и стирали границы между людьми, такие, как, например, музыка или спорт". Певица выразила сожаление, что становится все больше барьеров. "Я приезжаю туда, где меня ждут поклонники моего творчества, независимо от чего либо. Можете расценивать это как мой личный протест против этой тенденции", – приводит слова артистки сайт Life.ru.

Непосещение Украины вряд ли как-то отразится на финансовом благополучии поп-звезды. Она успешно выступает в России и трудится наставником в рейтинговом шоу "Первого канала" "Голос. Дети". Нюша скрывает от журналистов сумму своего гонорара, но можно догадаться, что артистка не бедствует.

Когда репортеры поинтересовались у певицы, сколько она получает за сидение в красном кресле жюри, она рассмеялась и отмахнулась от этой темы. "Думаю, не будем обсуждать цифры. Все детали мы согласовываем заранее. Поскольку мой график расписан на полгода вперед, надо просто обсудить детали и работать так, чтобы не навредить друг другу", – аккуратно ответила Нюша.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Фев 4 2017 в 1:57 PST

Артистка является самым молодым судьей за все девять сезонов проекта – пять взрослых и четыре детских. Исполнительница заверила, что она выбирает участников шоу, слушая сердце, поблажек не допускает и взяток не берет.

"Когда мы встречались на репетициях, один мальчик принес цветы, чак-чак и без задней мысли подарил мне их. Это, конечно, не взятка. Это было проявление теплых чувств, – считает Нюша. – Такие моменты говорят о хорошем воспитании и отношении".

Эти подарки никак не повлияли на решение наставницы, которая стремится всегда быть объективной. "Потом этот молодой человек выбыл из проекта. И повел себя очень достойно: подошел за кулисами, обнял и сказал, что в следующем году я обязательно должна быть в наставниках, потому что он придет снова. Вот что такое настоящий мужчина!" – цитирует артистку сайт "Телепрограмма".

Ну что поехали���� @bilanofficial И Валерий Меладзе, у которого нет инстаграмма))) Новый сезон #ГолосДети #voice Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Фев 3 2017 в 5:11 PST

В отличие от недавно оскандалившихся членов жюри проекта "Минута славы" Владимира Познера и Ренаты Литвиновой, Нюша старается максимально деликатно общаться с детьми и не травмировать их неокрепшую психику.

"Тяжелее всего было, когда мы поворачивались, после того как не выбрали ребенка. Я подбирала слова, старалась аргументировать так, чтобы ему не было обидно. Делала все, чтобы это не стало тотальной трагедией для детей", – вспоминает артистка.

Исполнительница не жалеет ни об одном своем решении на шоу "Голос. Дети". "Еще до того как сесть в красное кресло, я поняла: готова быть честной с собой. Это важно. Потому что меня позвали как наставника. В этом конкурсе есть правила. Они предполагают, что я должна выбрать детей, близких мне по музыкальному духу. Я не должна решать судьбу детей. Я должна полагаться на свой вкус, опыт, взгляд, интуицию и сделать выбор, – перечислила свои обязанности Нюша. – Сесть с чистым сознанием и выслушать: нравится – не нравится и почему, что зацепило, чего не хватило и так далее".

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Апр 21 2017 в 9:23 PDT

Свою деятельность на телевидении певица воспринимает как прекрасную возможность для саморазвития. "Отношусь к этому как к интересному опыту, а не судьбоносной ситуации. Это дети – у них впереди вся жизнь, нельзя воспринимать все так серьезно", – резюмировала Нюша.