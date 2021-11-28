Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Воскресенье
28 ноября
Лента новостей
11:54
"У каждого своя правда": Галкин шокировал признанием в разжигании скандала с Долиной
11:43
Зеленский высказался об идее запретить россиянам въезд на Украину
11:42
Минеты и омлеты не прошли даром: молодую вдову подняли на смех после смерти Градского
11:38
"Реально больно": Цыганова раздавлена смертью Градского
11:35
Рассказавшая о бурных оргазмах Лолита показала истерзанное "любовником" тело
11:14
Первый канал сделал заявление о финале "Голоса" после смерти Градского
11:10
Умер Градский: что будет с "Голосом" после скоропостижного ухода наставника
11:05
"Жила с ним по дурости": Вертинская сожалеет об отношениях с Градским
11:01
Кому и на сколько увеличат пенсии с 1 декабря
10:52
"Колбасит сильно": Билана застали в странном состоянии
10:46
Опалились веки: раскрыты страшные детали произошедшего в пожаре с Хлебниковой
10:46
"Огребла": Градский перед смертью отчитал Чурикову
09:58
Квартир на сотни миллионов: родные делят шикарное наследство Градского
08:07
Начало Рождественского поста: что нельзя делать 28 ноября
07:21
Большое горе: умер Александр Градский
05:57
"Ревную!": Семенович показала зверя в постели
04:14
Парящая в воздухе Волочкова вспомнила свой позор: Это не под собственную елочку пописать
02:10
Кто глубже? В "Доме-2" устроили конкурс по заглатыванию банана
00:00
К чему снятся горы
22:08
В Центре имени Гамалеи назвали сроки появления в России омикрон-штамма коронавируса
20:09
Стали известны расходы россиян на первоначальный взнос по ипотеке
18:39
Не хотят даже бесплатно: народ отказался идти на концерт Волочковой
18:04
Это не онкология: шокирующие подробности смерти дочери Льва Новоженова
18:04
Потребовалась операция: подробности состояния оказавшегося в реанимации Рудинштейна
17:23
"Лучше голодной останусь": Друзей Заворотнюк умоляют дать в долг на ее лечение
17:22
Обгоревшая Хлебникова пришла в себя
16:00
"Нужны строгие меры": врач Соловьев призвал запастись респираторами из-за нового штамма COVID-19
15:53
"Мне неприятно это знать": Ургант резко изменился в лице после слов Галкина
14:44
Жена встала грудью за Малинина из-за подлой клеветы
14:34
"Обидно становится": Оболгавшую покойника Гузееву не могут найти даже близкие
13:33
Годами ремонт, заливала квартиру: сосед о странностях в доме обгоревшей Хлебниковой
12:42
"Рассказывал истории, пел, ругался": Состояние госпитализированного Градского ухудшалось на глазах
11:57
Снималась ли в фильмах для взрослых? Как Брежнева проходила кастинг в "ВИА Гру"
11:57
"Писали 18-летние": Престарелая экс-супруга Солнцева показала нового молодого любовника
11:41
В России вновь выявили почти 34 тысячи новых заражений COVID-19
11:13
Россия закрывает границы из-за смертоносного штамма коронавируса из ЮАР
11:08
Доставляли в лежачем положении: Кто заставлял тяжелобольного Градского продолжать съемки в "Голосе"
08:46
"Не пора ли бабку уже успокоить?": выставившую сосок и промежность Мадонну жестко приложили
06:27
Домик у моря, пенсия 20 тысяч и подработка Дедом Морозом: что стало с отцом Кристины Орбакайте
04:57
Раздевшаяся Дайнеко шокировала народ: Самое лучшее
02:47
Филиппов день: традиции и приметы 27 ноября
00:34
Это не принц! Миддлтон показала, кто главный во дворце
22:13
В Госдуме обвинили Украину в распространении фейковых новостей
21:44
Екатерина Андреева взорвалась из-за наглой лжи о своем возрасте
21:37
Потеряла мужа после аварии в Чернобыле, уехала из страны: как живет звезда фильма "В бой идут одни старики"
21:18
В Белоруссии рассказали о наращивании войск Польши и Литвы на границе
21:10
Облысел и похудел: поклонники не узнали Садальского после травли
20:33
"Бедный": истосковавшаяся по мужской ласке Волочкова опять приютила разведенца с алиментами
20:18
"Дико приятно!": Ублаженный дружком Лазарев перестал скрывать любовь
20:14
Эксперт Ковтун о вероятной встречи Путина и Байдена: в США считают, что разговаривать не о чем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мужественный поступок": Россияне грудью встали на защиту оплеванной антиваксерки Шукшиной
"Вакцину насильно": Васильева требует мщения непривитым
"Дико приятно!": Ублаженный дружком Лазарев перестал скрывать любовь
Жена встала грудью за Малинина из-за подлой клеветы
Екатерина Андреева взорвалась из-за наглой лжи о своем возрасте
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Первый канал сделал заявление о финале "Голоса" после смерти Градского

Первый канал сделал заявление о финале "Голоса" после смерти Градского

Шоу "Голос" выходит в эфир "Первого канала" с 5 октября 2012 года. Из десяти сезонов Александр Градский занимал кресло наставника шесть раз. В последний раз о его участии в популярном телепроекте было объявлено 6 августа 2021-го, когда были обнародованы имена "золотого" состава наставников: Димы Билана, Пелагеи, Леонида Агутина и Александра Градского....

Продолжение: "Реально больно": Цыганова раздавлена смертью Градского
прочитано 810 раз

"Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил "Голос" до конца, – рассказали "Дни.ру" в пресс-службе Первого канала. – Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков".

ПО ТЕМЕ

Умер Градский: что будет с "Голосом" после скоропостижного ухода наставника

Голос 5 сезон

Сюжеты Голос 5 сезон

Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

"Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке, – уверяют на Первом. – Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир".

Действительно, этот юбилейный сезон "Голоса" только недавно начался. Позади "Слепые прослушивания". Сейчас идут "Поединки". А впереди – "Нокауты", когда наставники должны разбить свои команды на тройки, а после выступлений оставить кого-то одного, "Четвертьфинал", "Полуфинал" и "Финал". Правда, почти все выпуски уже были записаны ранее.

"Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче, – заявили на Первом. – Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 ноября 2021, 11:14 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым

комментарии

Ответить:

Гость907307
Пожаловаться Ответить
Очень жаль… Талантище! Сильнейший голос, одаренный музыкант, с непростым характером, но прямой и честный. Светлая память вам, Александр Борисович…
Гость906661
Пожаловаться Ответить
Уходят люди эпохи. Чудный голос, завораживающее пение. На смену ему, увы, не вижу никого.
Гость909445
Пожаловаться Ответить
Какая потеря....Очень жаль....Такой голос, такой талант!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мне неприятно это знать": Ургант резко изменился в лице после слов Галкина

Юморист рассказал о детях

Шоу-бизнес

Не хотят даже бесплатно: народ отказался идти на концерт Волочковой

Балерина выступает во дворце культуры РУТ

Шоу-бизнес

"Обидно становится": Оболгавшую покойника Гузееву не могут найти даже близкие

Ведущая крупно попала

Шоу-бизнес

"Писали 18-летние": Престарелая экс-супруга Солнцева показала нового молодого любовника

Женщина не теряет времени

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

В Центре имени Гамалеи назвали сроки появления в России омикрон-штамма коронавируса
"Нужны строгие меры": врач Соловьев призвал запастись респираторами из-за нового штамма COVID-19
В России вновь выявили почти 34 тысячи новых заражений COVID-19
Россия закрывает границы из-за смертоносного штамма коронавируса из ЮАР

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
Ковид-диссиденты попытались штурмом взять заксобрание Челябинска
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+