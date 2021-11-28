Первый канал сделал заявление о финале "Голоса" после смерти Градского

"Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил "Голос" до конца, – рассказали "Дни.ру" в пресс-службе Первого канала. – Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков".
"Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке, – уверяют на Первом. – Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир".
Действительно, этот юбилейный сезон "Голоса" только недавно начался. Позади "Слепые прослушивания". Сейчас идут "Поединки". А впереди – "Нокауты", когда наставники должны разбить свои команды на тройки, а после выступлений оставить кого-то одного, "Четвертьфинал", "Полуфинал" и "Финал". Правда, почти все выпуски уже были записаны ранее.
"Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче, – заявили на Первом. – Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время".