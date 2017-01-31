Странный поступок полуголой звезды шоу "Голос"

Звезда пятого сезона шоу "Голос" Евгения Дравина удивила странным поступком своих многочисленных подписчиков в соцсетях. Бывшая участница команды Григория Лепса оголилась на горнолыжном курорте.

Раздеванием на морозе в сезон крещенских купаний мало кого удивишь. Толпы закаленных россиян ежегодно бросаются в прорубь, чтобы смыть с себя все грехи и негативные эмоции. Однако праздник давно прошел, поэтому раздевание Евгении на трассе для сноубордистов выглядит, по мнению пользователей Сети, подозрительно. Да и проруби рядом с ней не видно.

Вероятно, начинающая певица стянула с себя костюм и осталась в бикини ради красивого кадра. Другая версия – она хотела позагорать, ведь немало людей возвращается с горнолыжных курортов с красными как у Деда Мороза, облезающими носами.

И еще жива в памяти народа память о том, как 700 сноубордистов в трусах и купальниках спустились с горы , чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Теперь народная забава "бикини-спуск в Шерегеше" стала ежегодной. Однако, если верить новостям, это мероприятие обычно проводится у подножия горы Зеленая в Кемеровской области.

Евгения же, судя по отметкам о геолокации, находится в экстрим-парке на территории горнолыжного комплекса "Роза Хутор" в Сочи. Он был построен для проведения соревнований зимних Олимпийских игр 2014 года по сноуборду и фристайлу. А теперь там катается в неглиже Дравина, которая назвала свое провокационное фото "Сочифорнией".

Фото опубликовано Evgenia Dravina (@dravinaevgenia) Янв 31 2017 в 1:08 PST

"Хороша", "Жарко стало", "ВаааааааааааааааааУ", "Красивая доска))", "Замечательная фотографии))", "Красавица )", "Уу сноуборд крутой))", – засыпали комплиментами эротичную артистку подписчики, которых у нее почти 400 тысяч.

Другие усомнились, что такой вид на горнолыжной трассе уместен. "Очень оригинальный лук учитывая погоду", "Уже тепло так катать разве?😅" – удивились комментаторы. Один молодой человек представился психологом и отметил, что не считает такой поступок нормальным.