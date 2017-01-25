Панайотова осудили за бессовестное фото

На серебряного призера "Голоса" набросились с критикой

Певец Алексей Панайотов продолжает отдыхать на одном из самых респектабельных курортов Таиланда – острове Пхукет. И каждый день радует поклонников публикациями свежих фотографий в своем микроблоге – видов океана, пальм, экзотической еды. Но если до сих пор на всех снимках он был один, то теперь вдруг рядом с ногами Алексея появились и женские конечности.

Поклонники стали гадать, кто это рядом с артистом. Ведь многие из них считали почему-то, что девушки Алексея вовсе не интересуют. А тут вдруг – такая красота. "Это Катя, его директор, она уже десять лет рядом", "Рядом с Алексеем дочь Лепса Инга!", "Это грамотный вброс. Разговоров на тему личной жизни Панайотова не так уж и много было в прессе. Не то, чтобы это вообще надо, но разговоры часто ведутся не в то русло. Русло вот направляют куда надо", – предположили одни фанаты.

Другие же осудили Панайотова за эту безобидную романтическую пляжную фотокарточку. "Я считаю, что артист не должен выкладывать сам такие фото – теряется загадка. Пропадает интерес. Артист должен быть загадкой для фанатов и фанаток. Он должен быть для фанаток один!", "Ну не надо выкладывать такие фото бессовестные – в Питере дубак!"

Фото опубликовано АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Янв 25 2017 в 12:52 PST

Напомним, что Алексею Панайотову 32 года. Женат он не был и детей у него нет. Аудитория узнала певца после участия в проекте "Народный артист". А в конце прошлого года Александр занял второе место в финале пятого сезона шоу "Голос" на Первом канале.