Участнику шоу "Голос" сделали трепанацию черепа

Участнику шоу "Голос" Эрику Зенкову сделали операцию по трепанации черепа. Спевший с Полиной Гагариной артист попал в больницу в тяжелом состоянии.

Уличный музыкант, прославившийся после выступления в пятом сезоне проекта "Голос", попал в страшную аварию в Индии. Столкновение двух мотоциклов, на одном из которых ехал исполнитель, произошло в штате Гоа. Эрик получил серьезные травмы в ДТП.

"В тяжелом состоянии он был доставлен в госпиталь, где ему была проведена тяжелейшая операция — трепанация черепа. Операция прошла успешно, сейчас его состояние стабильное", – цитирует участницу группы "ГОА People" в Facebook Светлану Оверчук сайт Life.ru.

В настоящий момент пострадавшему певцу требуется дорогостоящее лечение. В социальной сети объявлен сбор средств для помощи Эрику Зенкову.

Уличный музыкант запомнился зрителям своим участием в вокальном проекте на главном канале страны. Полина не повернулась к Зенкову во время "слепого прослушивания", но потом не удержалась и выбежала на сцену, чтобы спеть с ним дуэтом одну из своих любимых композиций Ain't Nobody. После эфира молодой артист приобрел известность.

К слову, в подобное ДТП в конце декабря попал ученик Сергея Пенкина, певец и композитор Максим Бурматов. Он пострадал в страшной аварии в Таиланде. Представитель артиста Ольга Бубненкова отправила в Dni.Ru письмо, в котором рассказала о тяжелой ситуации, в которой оказался исполнитель.

"Случилась сильная беда с артистом – Максимом Бурматовым. Максим с другом попали в ДТП со смертельным исходом. Друг Максима Роман Мелехин скончался почти сразу в больнице, Максим серьезно пострадал и находится в больнице в Пхукете", – сообщила Ольга. По словам Бубненковой, Бурматову сделали операцию на ноге.

"Но сейчас требуются: послеоперационная реабилитация, лечение головы (не выпускают из страны, пока Макс не будет в стабильном состоянии), дорога домой (предстоит сложная транспортация, так как дольше 10 минут Максим пока сидеть не может)", – перечислила представитель певца.