Самые харизматичные победители шоу "Голос"

Дарья Антонюк вошла в мировой топ лучших победителей шоу "Голос" за всю историю конкурса. Об этом сообщает официальный YouTube-канал телепроекта.

В Интернете появился видеоролик с лучшими победителями "Голоса" за всю историю существования шоу. На видео запечатлены выступления участников конкурса из разных стран. Не осталась без внимания и победительница последнего сезона российского варианта проекта – 21-летняя Дарья Антонюк. Она исполняет нашумевшую композицию Stand Up For Love на слепых прослушиваниях шоу.

Сразу после победы на конкурсе девушка была ошарашена широким общественным резонансом и навязчивым вниманием папарацци. Напомним, в адрес юной певицы обрушились не только восхищенные оды, но и поток неистовой критики. "Я не ожидала, что после победы ко мне будет приковано столько внимания", – признавалась Даша на своей странице в социальной сети Instagram.

Однако, несмотря на многочисленные оскорбления от недоброжелателей , популярность Антонюк день ото дня лишь возрастает. Девушка уже посетила с гастролями множество городов России и стран СНГ.