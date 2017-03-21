Фадеев запретил Наргиз Закировой выступать в Кремле

Продюсер Максим Фадеев не разрешил певице Наргиз Закировой выступать на концерте в честь пятилетия шоу "Голос" в Кремле. Он не желает, чтобы его подопечная работала бесплатно.

"Первый канал организовывает в Кремле концерт с участниками проекта "Голос". Приглашают всех участников проекта, продают билеты на мероприятие, зарабатывают деньги. При этом гонорары артистам за эти выступления не платят и никогда не платили, – пояснил продюсер. – Все эти первоканальные концерты – благотворительные со стороны артистов. А уж кто зарабатывает, я не знаю".

"Для артистов коммерческие выступления – их хлеб. А Первый канал делает себе бесплатный контент, еще и деньги зарабатывает, – цитирует продюсера Life.ru. – Эта политика нам чужда, и мы не работаем с этим каналом (ни я, ни кто-то из моих артистов) до момента смены руководства канала".

Наргиз Закирова пришла на шоу "Голос" в 2013-м, на слепых прослушиваниях покорила судей песней Still Loving You. Конкурсантка пополнила команду Леонида Агутина и заняла на проекте второе место. К настоящему моменту у 46-летней певицы уже два "Золотых граммофона" и другие награды.

Напомним, недавно бывший муж певицы, итальянский музыкант Филиппа Балзано был задержан за угрозы ее сыну Ауэлю. Оказалось, Балзано нарушил запрет на общение с молодым человеком (так называемый в Штатах order of protection не позволяет мужчине контактировать с сыном бывшей жены). Балзано пообещал мальчику уничтожить его.