Слезы расстроенной Пугачевой поразили победительницу "Голоса"

Дарья Антонюк встретилась с Примадонной. И получила ряд важных заметок.

Дарья Антонюк одержала победу в пятом сезоне суперпроекта "Голос". И ее карьера резко пошла в гору. 7 апреля 2017 года молодая певица даже была включена в список пяти лучших победителей за всю историю музыкального шоу. А в июле ее пригласили выступить на творческом вечере Аллы Пугачевой на фестивале "Жара" в Баку. Даша там исполнила легендарный хит "Айсберг".

"Я долго не решалась подойти к Алле Борисовне, но потом не пожалела. Она мне дала важные советы, рассказала, что, будучи в моем возрасте, она так же, как я, много переживала, расстраивалась, даже плакала. Алла Борисовна была очень доброжелательна и сказала мне: "У тебя все впереди, так что давай, вперед". Разговор с ней был таким большим эмоциональным пятном", – цитирует Антонюк Life.ru. Ее поразило, что такая сильная и властная женщина, как Пугачева, могла плакать и переживать из-за чего-то.

Пугачева много раз рассказывала в интервью, как убегает от хандры: "В самые тяжелые моменты, когда мне совсем плохо, меня спасает музыка, причем разная... Никто и ничто, кроме тебя самого, не может вывести из депрессии. Ни алкоголь, ни наркотик, ни друзья, ни много еды... Только самоанализ. Умение взять себя в руки и принять то самое решение, которое ты не можешь принять, презирая себя за это! Мне бабушка раньше говорила: "Брось, а то уронишь!"

Этому же она учит сегодня молодых коллег. Каждое ее слово – на вес золота. Каждый совет – бесценный дар.