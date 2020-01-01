Стрельба в школе в Ивантеевке
Адвокат "ивантеевского стрелка" не будет оспаривать арест подзащитного
Девятиклассник носил с собой список, куда входили ненавистные ему люди
Школьник в СИЗО подумает над своим поведением
Подросток, напавший на подмосковную школу, сожалеет о случившемся
Соответствующее ходатайство направлено в суд
В какой-то момент девочка не выдержала накала страстей и расплакалась
Оставлять подростка на свободе опасно
Согласно показаниям подростка, родителей не волновали его проблемы
Мать и отец девятиклассника прекрасно знали о его интересах
Актер прокомментировал ЧП, которое случилось в подмосковной школе