Стрельба в школе в Ивантеевке

5 сентября в школе №1 в городе Ивантеевка Московской области ученик девятого класса устроил стрельбу из травматического пистолета. Сообщается, что он попал учителю в голову - женщина была доставлена в реанимацию. Еще несколько подростков получили травмы различной степени тяжести, когда пытались скрыться от вооруженного школьника и начали выпрыгивать из окон второго этажа. Dni.Ru следят за развитием событий вокруг произошедшего.