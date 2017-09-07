Ивантеевского стрелка просят отправить под арест

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте девятиклассника, который устроил стрельбу в одной из школ Ивантеевки. Его просят отправить за решетку до 5 ноября.
Процесс по делу подростка пройдет в закрытом режиме, передает Life.ru. Как писали Dni.Ru, уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям.
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