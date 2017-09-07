Ивантеевского стрелка просят отправить под арест

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте девятиклассника, который устроил стрельбу в одной из школ Ивантеевки. Его просят отправить за решетку до 5 ноября.

Процесс по делу подростка пройдет в закрытом режиме, передает Life.ru. Как писали Dni.Ru, уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям.