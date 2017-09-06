"А обед скоро?": реакция отца школьного стрелка на ЧП

Стрельба в школе под Москвой Скандал с Серебренниковым Шоу "Голос" Эксклюзив "Дом-2"

Самое читаемое

Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Градский грубо унизил Малахова
Дени Байсаров: Пугачеву бабушкой называть нельзя
Елизавета II всю жизнь прячет дочь принцессы Дианы
Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
партнеры
Среда 6 сентября
Лента новостей
15:31
Зачем в России вводят курортный сбор
15:24
Казахстан становится "транспортным сердцем" Евразии
15:19
Ширвиндт показал нежности с Селезневой
15:00
Искатели НЛО сняли "секретную тюрьму инопланетян" (видео)
14:54
Пропускная способность развязок МКАД выросла на 20-25%
14:43
Пьяных грубиянов высадили из самолета
14:41
Собчак пришла в ярость от оскорблений
14:34
Женщина избила ребенка из-за своей собачки (видео)
14:17
На Урале заключенные устроили скандал в колонии
14:16
Конец эпохи "клеверных развязок"
14:14
Подельники Малахова выкрали секреты Первого канала
14:12
Свадебный кортеж попал в смертельное ДТП (видео)
14:05
Подруга рассказала о сорвавшейся свадьбе Седоковой
14:01
Обвисшее лицо Баскова встревожило поклонников
13:54
В трансформаторной будке под Новгородом погиб подросток
13:53
Тернистый путь женщины к успешному бизнесу
13:42
Президент Южной Кореи подарил Путину медведя
13:28
Блудливый поп о курсах оральных ласк для любовницы из "Дома-2"
13:26
В России сделают iPhone из метеорита
13:25
Активисты выявили экологических нарушений на 130 млрд рублей
13:17
"Росатом" создаст центр ядерной медицины в Приморье
13:11
Бизнесмен сбежал с детьми из России после смены пола
13:04
Российская актриса высказалась о смерти сына
13:00
Собянин открыл развязку МКАД с Профсоюзной улицей
12:47
Никита Пресняков расплакался после медового месяца
12:43
Швейцарцы изобрели новый вид шоколада
12:28
Миллиардер Джабраилов объяснил стрельбу провалом в благотворительности
12:23
Как в школах гробят детей
12:04
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
12:01
Ученые обнаружили опасность порно
11:20
350 миллионам европейцев грозит ужасная смерть
11:16
Украинская студентка по дешевке продает девственность
10:51
Садальский грубо отозвался об ивантеевском стрелке
10:44
Бежавшего в Россию Януковича обвинили в госперевороте
10:44
Больной Караченцов столкнул лбами Малахова и Шепелева
10:34
Минздрав вычислил самый пьющий регион России
10:25
Для россиян вводят новый налог
10:12
На Урале автобус попал в смертельное ДТП
09:55
В России запретят яркий свет
09:55
Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры
09:49
Москвичей предупредили об идущей на город грозе
09:47
Актриса Яна Троянова объяснила идею сериала "Ольга"
09:41
Устроившего огненный таран кинотеатра уральца отправили за решетку
09:26
В День города в парке Горького появится интерактивный макет Москвы
09:20
Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"
09:12
Дуров рассказал о вербовке ФБР после побега из России
09:04
Певица Валерия придумала имя своему ребенку
08:46
В Амурской области произошло страшное ДТП
08:39
Порошенко нашел ловкий способ избежать выборов
08:32
Госдеп ушел в отказ: США отреагировали на обвинения России
08:29
Эксперт: У Евгения Осина последняя стадия
08:10
В Москве оценили качество мобильной связи
07:46
Девушка выжила после падения с 15-го этажа
22:04
В кафе на востоке Москвы найдено тело мужчины
21:52
Осин лечится от алкоголизма молитвами
21:51
Названа самая эффективная диета
21:16
Поргина сделала страшное признание у Малахова
21:12
Что заставило школьника устроить "теракт" в Ивантеевке
20:47
Путин преподал урок хитрому Киеву
20:13
На Россию надвигается страшный циклон
20:10
Под Москвой голый мужчина прыгнул с третьего этажа и пошел в банк
20:04
Жена рассказала об опухоли Караченцова
19:48
Москва встала в девятибалльных пробках
19:38
Лечение антибиотиками признали неэффективным
19:14
"ЕР" предлагает упростить выдачу квот на лов рыбы
19:08
Муж Глюк’oZы одобрил красивую обнаженку
18:58
Ребенок сообщил в полицию о плантации конопли матери
18:57
Россиянин впал в кому после ДТП с автобусом в Турции
18:37
Савченко шокировала Раду образом монашки
18:25
За голую Кейт Миддлтон дают 95 тысяч евро
18:17
В центре Москвы мужчина снимал на камеру голого ребенка
18:09
Варнава проболталась о рождении близнецов
18:07
Почему больше не нужно бояться рака
17:58
Больной Робби Уильямс отменил концерт в Москве
17:41
На рельсах под Москвой нашли гранату
17:36
Мособлгаз сдал в эксплуатацию новые газопроводы
17:25
Нелепый вид Шуры вызвал переполох
17:22
Напуганная школьным стрелком девочка сломала позвоночник
17:18
Заявление Путина о Донбассе напугало Киев
16:51
На Шепелева напали после шоу с Шурыгиной
16:44
Россияне мечтают о дистанционной работе
16:37
Почему мужчины бегут от алиментов и как их остановить
16:33
Невеста принца Гарри об их тайных встречах
16:26
Почему дети готовы убивать
16:23
В центре Москвы во время съемок обокрали актера
16:16
Жванецкий умолял Новикову об интиме
16:11
Назарбаев признался в употреблении наркотиков
16:09
Электорат "Единой России": ставка на расширение
16:04
В России разработали действенную вакцину от рака
15:47
Сутулая Бородина против "трансвестита" Бузовой
15:30
Названа причина нападения школьного стрелка на учительницу
15:22
Александру Балуеву выдвинули ультиматум
15:18
Из московской клиники украли медицинскую технику
15:11
Как половой отбор определяет моду
14:56
Украине предложили вернуться в состав СССР
14:55
В Сети тайно показали работу iPhone 8 (видео)
14:55
Поклонская гневно ответила Учителю
14:52
Бесстыжий альфонс из "Дома-2" подло обманул невесту и друга
14:45
Под Тюменью люди объявили войну медведю-пестуну
14:40
Постаревшую Лолиту обозвали алкоголичкой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Градский грубо унизил Малахова
В деле об изнасиловании Шурыгиной поставлена точка
Жена рассказала об опухоли Караченцова
На Шепелева напали после шоу с Шурыгиной
Барановскую долго травили перед кончиной
Происшествия

"А обед скоро?": реакция отца школьного стрелка на ЧП

Фото: vk.com
В Подмосковье следователи допросили подростка, устроившего стрельбу в школе Ивантеевки. Согласно его показаниям, в случившемся он винит родителей.
прочитано 3799 раз

По словам школьника, проблемы в отношениях с одноклассниками возникли у него со второго класса. Мальчик не раз жаловался отцу, что над ним издеваются ребята.

ПО ТЕМЕ

Родители сами выдали оружие ивантеевскому стрелку

Что заставило школьника устроить "теракт" в Ивантеевке

Почему не вычислили одержимого насилием школьного стрелка

 Стрельба в школе в Ивантеевке

Сюжеты Стрельба в школе в Ивантеевке

"Смотри, они мне уже третьи очки сломали!" – как-то сказал он, вернувшись из школы. Однако родитель отвечал что-то вроде "мне не до тебя", "сам разбирайся", передает "Московский Комсомолец".  

Однако решить свои проблемы самостоятельно мальчик не смог. Даже был случай, когда его заставили бегать по снегу вокруг школы разутым.

Когда он подрос и его стали интересовать представительницы прекрасного пола, мать отказалась говорить с ним на эту тему. "Ну какие тебе девочки в этом возрасте?" – сказала она. 

Слова подростка об отношениях с родителями подтверждает и их поведение после случившегося в школе. Они приехали  в учебное заведение для разговора со следователем. При этом отец совершенно спокойно спросил: "А мы еще тут долго сидеть будем? А то время обеда".

Напомним, утром 5 сентября вооруженный девятиклассник ворвался в школу №1 подмосковной Ивантеевки. Он напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. Пострадали трое ребят и педагог, все они госпитализированы.

Стрелок был задержан. Выяснилось, что он регулярно размещал в соцсетях фото, на которых позирует с оружием. Судя по его постам, юноша восхищался американским подростком, атаковавшим школу в 1999 году, а также россиянином Дмитрием Виноградовым, расстрелявшим коллег в 2012-м. 

Автор: Рудольф Великолепный6 сентября 2017, 13:57

комментарии

Политика

Президент Южной Кореи подарил Путину медведя
Бежавшего в Россию Януковича обвинили в госперевороте
Порошенко нашел ловкий способ избежать выборов
Госдеп ушел в отказ: США отреагировали на обвинения России

Шоу-бизнес

Бузова спровоцировала волнения в "Останкино"
Собчак пришла в ярость от оскорблений
Подельники Малахова выкрали секреты Первого канала
Подруга рассказала о сорвавшейся свадьбе Седоковой

Проишествия

"А обед скоро?": реакция отца школьного стрелка на ЧП
Известный астролог сел в тюрьму за мошенничество
Внедорожник протаранил прачечную в центре города (видео)
Жена лишила невнимательного гольфиста достоинства

Lifestyle

Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"
Актриса Яна Троянова объяснила идею сериала "Ольга"
Президент о выданном Серебренникову миллиарде
Звезду "Матильды" выставили на посмешище
Шоу-бизнес

Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры

Примадонна закатила жуткий скандал
Шоу-бизнес

Больной Караченцов столкнул лбами Малахова и Шепелева

Зрители назвали шоу телеведущих провалом
Шоу-бизнес

Обвисшее лицо Баскова встревожило поклонников

Певец выложить в Сеть спорное селфи
Шоу-бизнес

Подруга рассказала о сорвавшейся свадьбе Седоковой

Отказ певицы стал неожиданностью для всех

Гороскоп

Гороскоп с 4 по 10 сентября 2017 года
Почему изнасилованную Шурыгину преследуют скандалы
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на сентябрь 2017 года

Фоторепортажи

Ширвиндт показал нежности с Селезневой
Переодетые знаменитости идут на рекорд Гиннесса
Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой
Больной Караченцов вышел в свет

Спорт

С России сняты все обвинения в допинге
Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд
Русская теннисистка вернула Шарапову с небес на землю
Беременная жена Руни сбежала из дома из-за путаны

Регионы

Минздрав вычислил самый пьющий регион России
Женщина избила ребенка из-за своей собачки (видео)
За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
Мать лидера "Сектора газа" умерла в нищете
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru