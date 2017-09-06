"А обед скоро?": реакция отца школьного стрелка на ЧП

В Подмосковье следователи допросили подростка, устроившего стрельбу в школе Ивантеевки. Согласно его показаниям, в случившемся он винит родителей.

По словам школьника, проблемы в отношениях с одноклассниками возникли у него со второго класса. Мальчик не раз жаловался отцу, что над ним издеваются ребята.

"Смотри, они мне уже третьи очки сломали!" – как-то сказал он, вернувшись из школы. Однако родитель отвечал что-то вроде "мне не до тебя", "сам разбирайся", передает "Московский Комсомолец".

Однако решить свои проблемы самостоятельно мальчик не смог. Даже был случай, когда его заставили бегать по снегу вокруг школы разутым.

Когда он подрос и его стали интересовать представительницы прекрасного пола, мать отказалась говорить с ним на эту тему. "Ну какие тебе девочки в этом возрасте?" – сказала она.

Слова подростка об отношениях с родителями подтверждает и их поведение после случившегося в школе. Они приехали в учебное заведение для разговора со следователем. При этом отец совершенно спокойно спросил: "А мы еще тут долго сидеть будем? А то время обеда".

Напомним, утром 5 сентября вооруженный девятиклассник ворвался в школу №1 подмосковной Ивантеевки. Он напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. Пострадали трое ребят и педагог, все они госпитализированы.

Стрелок был задержан. Выяснилось, что он регулярно размещал в соцсетях фото, на которых позирует с оружием. Судя по его постам, юноша восхищался американским подростком, атаковавшим школу в 1999 году, а также россиянином Дмитрием Виноградовым, расстрелявшим коллег в 2012-м.