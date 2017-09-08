Ивантеевский стрелок планировал убить отца
В черный список тех, с кем планировал расправиться подросток, входили его одноклассники и отец, передает телеканал "360". К счастью, реализовать намеченное школьнику не удалось.
Напомним, следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего в школе Ивантеевки. Юноша ворвался в класс, напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. Пострадали трое ребят и педагог, все они были госпитализированы.
Стрелка задержали. Выяснилось, что он регулярно размещал в соцсетях фото, на которых позирует с оружием. Судя по его постам, юноша восхищался американским подростком, атаковавшим школу в 1999 году, а также россиянином Дмитрием Виноградовым, расстрелявшим коллег в 2012-м.
Позже ивантеевский стрелок заявил, что сожалеет о случившемся и просит прощения у всех, кто пострадал от его действий. Во время допроса выяснилось, что юноша винит в своем неадекватном поступке родителей. По его словам, отец и мать не уделяли ему внимания и игнорировали его проблемы. В частности, они не реагировали на жалобы школьника о том, что его обижают одноклассники.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения подростка, стала влюбленность. Юноша рассказал об этом родителям, однако те не придали значения его словам.
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