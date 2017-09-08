Ивантеевский стрелок планировал убить отца

Умер сын певца Miyagi Вспышка на Солнце Главные события Москвы Эксклюзив "Дом-2"

Самое читаемое

У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры
Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Градский грубо унизил Малахова
Елизавета II всю жизнь прячет дочь принцессы Дианы
партнеры
Пятница 8 сентября
Лента новостей
12:37
Что нужно пользователям в первые 10 секунд посещения сайта?
12:28
XIX-я выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней" пройдет на Тишинке
12:26
Совет на выходные
11:49
Саратовцам на выборах выдадут по три бюллетеня
11:45
В Балашихе рухнувшая стена кинотеатра раздавила торговые ряды (видео)
11:42
В России создадут вакцину от рака
11:39
Астана развязала железнодорожную войну с Москвой
11:27
На Солнце произошла новая мощная вспышка
11:07
Боню обвинили в пиаре на смерти Барановской
10:51
В московском метро случилось кровавое ЧП
10:49
Главные события Москвы с 8 по 14 сентября
10:29
Мать троих детей Оксана Акиньшина выставила грудь напоказ
10:28
Вспышка на Солнце грозит россиянам раком
10:27
В России резко вырастут пенсии
10:03
В Якутии пьяный депутат сбил трех человек
09:50
Раздевшаяся Алена Апина сэкономила на дочери
09:40
В Москве мужчина упал с Крымского моста на борт теплохода
09:13
В массовой аварии на МКАД пострадал ребенок
09:10
Екатерине Стриженовой отрезали все лишнее
09:04
В Москве открыли Саввинскую и Пречистенскую набережные
08:49
Меланью Трамп унизили перед Брижит Макрон
08:36
Россиян освободят от массового налога
08:12
Друзья раскрыли подробности гибели полуторагодовалого сына певца в Москве
07:59
На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки
00:20
Полуторагодовалый сын известного певца выпал из окна и умер
22:09
Изменившаяся Алентова серьезно больна
22:00
В центре Лондона прогремел взрыв
21:58
Шепелев показал подросшего сына
21:50
Вашингтон признал свое поражение в кибервойне
21:49
Врачи назвали самую смертельную болезнь в России
21:43
Любовница Немцова закатила скандал в "Пусть говорят"
21:32
Под Москвой в ДТП с автобусом пострадали два человека
21:18
Рак научились определять за 10 секунд
21:05
Почему перекрыли Пречистенскую набережную
20:51
Избившая ребенка дама с собачкой оказалась порноактрисой
20:22
Мужчина на Mercedes рвался в Кремль "поговорить с Путиным"
20:00
Роднина считает Липницкую жертвой родительских амбиций
19:42
Стала известна цена iPhone 8 в России
19:39
Обидчика Волочковой вывели на чистую воду
19:19
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
18:53
За "Югру" продолжается борьба
18:44
Никита Пресняков страдает от паранойи
18:01
Как накажут ивантеевского стрелка
18:01
Дочь Меладзе готовится к свадьбе
17:48
Перелезавшему между вагонами подростку оторвало ногу
17:38
Порошенко пришел в ужас от предложения Путина
17:27
Раскаленное облако от солнечной вспышки накроет Землю
17:08
Найдена связь между буднями и уровнем смертности
16:35
На танковых стрельбах под Петербургом погиб солдат
16:33
Артисты театра разгадали тайну Дракулы
16:32
Роскошные декольте Венецианского фестиваля
16:29
Ревнивец сломал шею любовнику жены
16:20
В центре Москвы у заправки грузовик протаранил бензовоз
16:11
Россиянки признались в любви к хоум-видео
15:59
Из небоскреба в Москва-Сити эвакуируют людей
15:36
Садальский поиздевался над невесткой Васильевой
15:25
Тяжелобольная Кейт Миддлтон пропустила важное событие в жизни сына
15:23
Как разговаривать с ребенком
15:15
Суд арестовал ивантеевского стрелка
15:09
Первоклассник отжался 2015 раз (видео)
15:03
Русские купили победу Трампа за 100 тысяч
15:02
Почему побеждает "Единая Россия"
14:53
79-летняя Ахеджакова об интиме с Серебренниковым
14:50
Известный российский архитектор умер в США
14:42
Бледанс потрясла большой грудью
14:34
Курс доллара показал рекордное падение
14:20
В Москве пройдет премьера мюзикла "Привидение"
14:19
Порошенко доказал Москве свою тяжелую болезнь
14:04
Галкин оставил Пугачеву и улетел из России
13:59
Стало известно о связи Домогарова и Семенович
13:58
Как метеозависимым спастись от вспышки на солнце
13:53
Знаменитые электронщики The Crystal Method едут в Россию
13:29
В России резко сократился уровень инфляции
13:25
Мощный снегопад парализовал движение трассы (видео)
13:20
Куликова нашла замену Матросову
13:13
Ивантеевский стрелок попросил прощения
13:05
Порошенко удивил Раду неожиданным прозрением
13:01
Сантехник избил москвича гаечным ключом
12:50
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Шаховской
12:46
Хорды и рокады: когда откроются новые трассы Москвы
12:45
Борис Грачевский: Люди, какое ваше дело?!
12:33
По стопам Барановской: как наживаются на онкобольных россиянах
12:16
В России заработал новый лоукостер
12:14
Молодая жена дала второй шанс Вадиму Казаченко
11:58
В центре Тбилиси напали на российского туриста
11:57
Путин пристыдил "заблудившегося" Тиллерсона
11:56
В Москву приезжает звезда DESPACITO
11:43
Слуцкий публично высмеял Аршавина
11:33
Гуманный сибиряк зарубил собаку соседа в подъезде
11:28
Ко Дню города Тверскую превратят в выставку
11:14
Любовницу Тарасова обругали за появление в "Прямом эфире"
10:50
Вспышка на Солнце станет катастрофой для Москвы
10:49
Петросяна отправили в колонию на 12 лет
10:27
Под Москвой пилот спас самолет от столкновения с НЛО
10:26
Абэ попросил Путина подраться с главой Монголии
10:16
Пелагея с приплюснутой грудью блеснула на красной дорожке
10:14
В Москве эвакуировали детский сад
10:08
Ивантеевского стрелка просят отправить под арест
09:49
Кисляк рассказал о способах мести США за нападки на Россию
09:24
Трамп недружелюбно обошелся с Путиным
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Полуторагодовалый сын известного певца выпал из окна и умер
Изменившаяся Алентова серьезно больна
Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Пелагея с приплюснутой грудью блеснула на красной дорожке
Лекарство Фриске отдали онкобольному Меньшикову
Общество

Ивантеевский стрелок планировал убить отца

Фото: vk.com
Выяснились новые подробности о 15-летнем подростке, устроившем стрельбу в подмосковной школе. Оказывается, школьник носил с собой расстрельный список, в который входили люди из его окружения.
прочитано 1896 раз

В черный список тех, с кем планировал расправиться подросток, входили его одноклассники и отец, передает телеканал "360". К счастью, реализовать намеченное школьнику не удалось. 

ПО ТЕМЕ

Как накажут ивантеевского стрелка

Ивантеевский стрелок попросил прощения

"А обед скоро?": реакция отца школьного стрелка на ЧП

 Стрельба в школе в Ивантеевке

Сюжеты Стрельба в школе в Ивантеевке

Напомним, следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего в школе Ивантеевки. Юноша ворвался в класс, напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. Пострадали трое ребят и педагог, все они были госпитализированы.

Стрелка задержали. Выяснилось, что он регулярно размещал в соцсетях фото, на которых позирует с оружием. Судя по его постам, юноша восхищался американским подростком, атаковавшим школу в 1999 году, а также россиянином Дмитрием Виноградовым, расстрелявшим коллег в 2012-м.

Позже ивантеевский стрелок заявил, что сожалеет о случившемся и просит прощения у всех, кто пострадал от его действий. Во время допроса выяснилось, что юноша винит в своем неадекватном поступке родителей. По его словам, отец и мать не уделяли ему внимания и игнорировали его проблемы. В частности, они не реагировали на жалобы школьника о том, что его обижают одноклассники. 

Последней каплей, переполнившей чашу терпения подростка, стала влюбленность. Юноша рассказал об этом родителям, однако те не придали значения его словам. 

Автор: Рудольф Великолепный8 сентября 2017, 09:10

комментарии

Политика

Порошенко пришел в ужас от предложения Путина
Русские купили победу Трампа за 100 тысяч
Кисляк рассказал о способах мести США за нападки на Россию
Госдеп запутался в показаниях по скандалу с обысками

Шоу-бизнес

Боню обвинили в пиаре на смерти Барановской
Мать троих детей Оксана Акиньшина выставила грудь напоказ
Раздевшаяся Алена Апина сэкономила на дочери
Екатерине Стриженовой отрезали все лишнее

Проишествия

За гибелью сына известного певца наблюдали десятки людей
Как накажут ивантеевского стрелка
Насмехавшийся над смертью Бережной политик погиб в ДТП
Из московской клиники украли медицинскую технику

Lifestyle

79-летняя Ахеджакова об интиме с Серебренниковым
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
Как живет 91-летняя Вера Васильева
Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"
Экономика

Россиян освободят от массового налога

Министерство транспорта планирует отменить автомобильный сбор, заменив его на экологический
Шоу-бизнес

Екатерине Стриженовой отрезали все лишнее

Телеведущая решилась на перемены во внешности
Шоу-бизнес

Мать троих детей Оксана Акиньшина выставила грудь напоказ

Актриса выложила интимное фото
Общество

В Москву придет аномальная жара

Синоптики поспешили обрадовать тех, кто успел погрузиться в осеннюю депрессию

Гороскоп

Совет на выходные
Масляков готовится к переменам
Гороскоп с 4 по 10 сентября 2017 года
Почему изнасилованную Шурыгину преследуют скандалы

Фоторепортажи

Дочь Меладзе готовится к свадьбе
Ширвиндт показал нежности с Селезневой
Переодетые знаменитости идут на рекорд Гиннесса
Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

Спорт

Роднина считает Липницкую жертвой родительских амбиций
Слуцкий публично высмеял Аршавина
Запад продолжил издеваться над паралимпийцами России
Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд

Регионы

Избившая ребенка дама с собачкой оказалась порноактрисой
Гуманный сибиряк зарубил собаку соседа в подъезде
Минздрав вычислил самый пьющий регион России
За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru