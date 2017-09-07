Ивантеевский стрелок попросил прощения

Подросток, устроивший стрельбу в подмосковной школе, заявил, что сожалеет о случившемся. По словам его адвоката, защита будет настаивать на домашнем аресте.

"Он сожалеет о содеянном и просит публично извинения перед потерпевшими", – цитирует правозащитника Виктора Запрудского "Газета.ru". Адвокат намерен просить судью о помещении стрелка под домашний арест: так он сможет продолжить обучение.

Запрудский отказался комментировать инцидент в школе, сославшись на подписку о неразглашении. По его словам, пока подросток значится по данному делу как подозреваемый.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы заявила, что суд получил материалы на арест юноши. По ее данным, злоумышленника просят заключить под стражу до 5 ноября.

Исполняющая обязанности директора школы №1 в Ивантеевке Наталья Решетова прокомментировала информацию о том, что руководство учебного заведения предупреждали о готовящейся атаке. По ее словам, ни директор, ни учителя ничего об этом не знали.

"Сигнала не было. Обращений о том, что готовится что-то страшное, со стороны детей к учителям тоже не было", – заверила Решетова. Она добавила, что девятиклассник был дисциплинированным и не проявлял агрессии.



"С ребятами отношения были абсолютно ровные. Многие классные руководители отслеживают страницы "ВКонтакте", но проблема в том, что он зарегистрирован не под своим именем", – пояснила Решетова. Стрелок консультировался у психолога, после того как стал хуже учиться, подтвердила она.

Напомним, что утром 5 сентября вооруженный девятиклассник ворвался в школу №1 в подмосковной Ивантеевке. Он напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. Пострадали трое ребят и педагог, все они госпитализированы.

Стрелок был задержан. Выяснилось, что он регулярно размещал в соцсетях фото, на которых позирует с оружием. Судя по его постам, юноша восхищался американским подростком, атаковавшим школу в 1999 году, а также россиянином Дмитрием Виноградовым, расстрелявшим коллег в 2012-м.