Садальский грубо отозвался об ивантеевском стрелке

Актер Станислав Садальский прокомментировал ЧП, случившееся в одной из школ Ивантеевки. По его мнению, во всем виноваты родители подростка, слишком занятые бизнесом.

Свое мнение о девятикласснике, атаковавшем учебное заведение, Станислав Садальский выразил в "Живом журнале". Совершившего преступление юношу он охарактеризовал коротко: "Фото и текст взят с личного сайта подонка".

О нездоровом интересе школьника к оружию говорят многие его записи в соцсетях, уверен актер. "Ясно, психика парня была чем-то надломлена. Родители в бизнесе, а сынок предоставлен сам себе. Результат налицо", – подчеркнул Садальский. Он добавил, что уголовное дело было возбуждено в том числе по статье "Халатность".

Артист сопроводил свой пост фотографиями несовершеннолетнего злоумышленника, взятыми из его личного аккаунта в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, шоумен не поленился дать прямую ссылку на страницу юноши.

Напомним, что утром 5 сентября вооруженный девятиклассник ворвался в школу №1 в подмосковной Ивантеевке. Он напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. Пострадали трое ребят и педагог, все они госпитализированы.

Стрелок был задержан. Выяснилось, что подросток регулярно размещал в соцсетях видео, где он стреляет и взрывает шашки. Кроме того, мальчик сообщал о своих планах одноклассникам.