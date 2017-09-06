Малахов довел до слез возлюбленную ивантеевского стрелка

Подруга "ивантеевского стрелка" и его первая любовь рассказала историю своего знакомства и отношений со странным парнем. Они общались до того самого момента, как подросток открыл стрельбу в Школе №1.

"Мы просто гуляли по площадке, он подошел и сказал: "Я Миша". Завязался разговор, мы начали общаться. Он не показался мне странным, наоборот, общительным, хорошим парнем. Он увлекался оружием, ему нравилось, как и всем мальчикам. Меня это не пугало, разные люди бывают. Я не ожидала, что он на такое способен", – рассказала школьница в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир".



По словам девушки, ее друг ходил в лес, ставил мишени и стрелял по ним. Ему это нравилось. Однако, по словам девушки, она не воспринимала всерьез все слова юноши. Особенно когда он говорил про "одиннадцатое число" – именно на эту дату ее друг планировал устроить побоище в школе.

"Он собирался сделать это еще 11-го, поскольку тогда в школе не будет младшеклассников, и сказал, что решил пойти сегодня. Что любит меня и попрощался. (…) Я не воспринимала его слова всерьез. В начале лета он сказал, что хочет отомстить своим знакомым, которые его гнобили", – рассказала девушка. По ее словам, о намерениях своего приятеля она говорила директору школы, но та от нее отмахнулась. Тогда она с приятелями сама принялась отговаривать парня от его планов, но тот не слушал.

"Ему было неприятно, у него всегда была какая-то обида внутри. Мне кажется, что учительница пыталась его остановить, а он просто автоматически, как-то вот… Может быть, у него реакция какая-то сработала. Его обижали без основы и без всяких причин. Просто как, не знаю, что-то такое звериное, показать силу", – считает подруга ивантеевского стрелка.

По словам девушки, парень говорил, что у него не лучшие отношения с родителями. "Папа тоже как-то не очень хорошо к нему относится, может, из-за стиля одежды, может, из-за замкнутости", – поделилась школьница.

Из-за накала эмоций в какой-то момент девочка не выдержала и расплакалась. Тем более реплики, которые позволяли себе в студии взрослые гости программы Андрея Малахова, были не всегда доброжелательными.





Пока кипели страсти у мастера препарирования конфликтов Андрея Малахова, Главное управление Росгвардии по Московской области закончило проверку организации охраны школы № 1 в городе Ивантеевка, в которой подросток устроил стрельбу. Были выявлены многочисленные нарушения. Так, например, у работника частной охранной организации не была оформлена личная карточка охранника, без которой он не имел права выходить на смену, пишет газета "Известия". Также стало известно, что открытое против подростка уголовное дело переквалифицировано с "Хулиганства" на "Покушение на убийство".