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Происшествия

Подмосковный стрелок: Я ведь их всех предупреждал

Фото: vk.com
Ивантеевский стрелок провел ночь в изоляторе временного содержания Пушкинского райотдела. Суд готов рассмотреть ходатайство об аресте школьника, который предупреждал о своих намерениях – но не был услышан.
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Оставлять на свободе стрелка ни в коем случае нельзя – это опасно не только для окружающих, но в первую очередь для него самого. Так считают следователи, успевшие уже дважды допросить 15-летнего школьника. 

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 Стрельба в школе в Ивантеевке

Сюжеты Стрельба в школе в Ивантеевке

По словам близкого к следствию источника, подросток "подсел" на "группы смерти" в соцсетях. Так он попал в поле зрения психологов и был поставлен на особый учет.

"К мести я готовился два года. Информацию об изготовлении взрывных устройств нашел в интернете", – рассказал следствию задержанный подросток. Три самодельных взрывпакета он успел взорвать в школе. Когда началась паника, остальными пиротехническими "поделками" злоумышленник просто не успел воспользоваться. "Я ведь их всех предупреждал! Я столько раз им говорил, что все именно так и будет, что я со всеми ними скоро расправлюсь", – заявил стрелок на допросе сотрудникам центрального аппарата СК. Из главка в Ивантеевку их направил лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Сейчас в муниципальном отделе полиции "Пушкинское", где работает следствие, собрались педагоги и психологи из Москвы. Они беседуют с подростком вместе со следователями СК. Парня ждет психиатрическая экспертиза и, вероятно, заключение под стражу – если так решит суд. 

Родители подростка дома и не особо переживают за его судьбу, говорят сотрудники СК. Когда они приехали в школу для разговора со следователем, отец стрелка совершенно спокойно спросил: "А мы еще тут долго сидеть будем? А то время обеда". Пока в квартире шел обыск, они оставались спокойными и безучастными к происходящему. Оставили родителей школьника равнодушными даже найденные остатки пороха. Следователи изъяли компьютер, с которого ивантеевский стрелок переписывался в "группах смерти", а также иные улики. 

Автор: Алексей Минин6 сентября 2017, 16:00

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