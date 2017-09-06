Родители сами выдали ивантеевскому стрелку оружие
"Родители знали, что он увлекается оружием, по нашим данным, они ему сами подарили это оружие, для них не было секретом, чем он увлекается и что он делает", – цитирует Мишонову РИА Новости. Также омбудсмен добавила, что ученики школы №1 в Ивантеевке предупреждали директора о планах подростка напасть на учебное заведение, однако никакие меры не были приняты.
"В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было", – рассказала Мишонова.
Тем временем, школа, в которой произошла трагедия, возобновила свою работу в штатном режиме. Занятия начались даже в том классе, где произошел страшный инцидент, передает "Интерфакс".
Напомним, что утром 5 сентября вооруженный девятиклассник ворвался в школу №1 в подмосковной Ивантеевке. Он напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. Пострадали трое ребят и педагог, все они госпитализированы.
Стрелок был задержан. Выяснилось, что юноша регулярно размещал в соцсетях фото, на которых он с позирует с оружием. Кроме того, подросток сообщал о своих планах одноклассникам. Судя по интернет-постам, подросток восхищался другими известными стрелками – американским подростком, совершившим нападение на школу в 1999 году, а также россиянином Дмитрием Виноградовым, расстрелявшим коллег в 2012 году.
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