Родители сами выдали ивантеевскому стрелку оружие

Выяснились новые подробности о семье девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке. Как рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, родители подростка сами подарили ему оружие.

"Родители знали, что он увлекается оружием, по нашим данным, они ему сами подарили это оружие, для них не было секретом, чем он увлекается и что он делает", – цитирует Мишонову РИА Новости. Также омбудсмен добавила, что ученики школы №1 в Ивантеевке предупреждали директора о планах подростка напасть на учебное заведение, однако никакие меры не были приняты.

"В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было", – рассказала Мишонова.



Тем временем, школа, в которой произошла трагедия, возобновила свою работу в штатном режиме. Занятия начались даже в том классе, где произошел страшный инцидент, передает "Интерфакс".

Напомним, что утром 5 сентября вооруженный девятиклассник ворвался в школу №1 в подмосковной Ивантеевке. Он напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. Пострадали трое ребят и педагог, все они госпитализированы.

Стрелок был задержан. Выяснилось, что юноша регулярно размещал в соцсетях фото, на которых он с позирует с оружием. Кроме того, подросток сообщал о своих планах одноклассникам. Судя по интернет-постам, подросток восхищался другими известными стрелками – американским подростком, совершившим нападение на школу в 1999 году, а также россиянином Дмитрием Виноградовым, расстрелявшим коллег в 2012 году.