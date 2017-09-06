Родители сами выдали ивантеевскому стрелку оружие

Стрельба в школе под Москвой Рак сгубил Барановскую Скандал с Серебренниковым Эксклюзив "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Среда 6 сентября
Лента новостей
11:20
350 миллионам европейцев грозит ужасная смерть
11:16
Украинская студентка по дешевке продает девственность
10:51
Садальский грубо отозвался об ивантеевском стрелке
10:44
Бежавшего в Россию Януковича обвинили в госперевороте
10:34
Минздрав вычислил самый пьющий регион России
10:12
На Урале автобус попал в смертельное ДТП
09:55
В России запретят яркий свет
09:49
Москвичей предупредили об идущей на город грозе
09:47
Актриса Яна Троянова объяснила идею сериала "Ольга"
09:41
Устроившего огненный таран кинотеатра уральца отправили за решетку
09:26
В День города в парке Горького появится интерактивный макет Москвы
09:20
Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"
09:12
Дуров рассказал о вербовке ФБР после побега из России
09:04
Певица Валерия придумала имя своему ребенку
08:46
В Амурской области произошло страшное ДТП
08:39
Порошенко нашел ловкий способ избежать выборов
08:32
Госдеп ушел в отказ: США отреагировали на обвинения России
08:29
Эксперт: У Евгения Осина последняя стадия
08:10
В Москве оценили качество мобильной связи
07:46
Девушка выжила после падения с 15-го этажа
21:52
Осин лечится от алкоголизма молитвами
21:51
Названа самая эффективная диета
21:16
Поргина сделала страшное признание у Малахова
20:47
Путин преподал урок хитрому Киеву
20:13
На Россию надвигается страшный циклон
20:10
Под Москвой голый мужчина прыгнул с третьего этажа и пошел в банк
20:04
Жена рассказала об опухоли Караченцова
19:48
Москва встала в девятибалльных пробках
19:38
Лечение антибиотиками признали неэффективным
19:14
"ЕР" предлагает упростить получение квот на ловлю рыбы
19:08
Муж Глюк’oZы одобрил красивую обнаженку
18:58
Ребенок сообщил в полицию о плантации конопли матери
18:37
Савченко шокировала Раду образом монашки
18:25
За голую Кейт Миддлтон дают 95 тысяч евро
18:09
Варнава проболталась о рождении близнецов
18:07
Почему больше не нужно бояться рака
17:58
Больной Робби Уильямс отменил концерт в Москве
17:36
Мособлгаз сдал в эксплуатацию новые газопроводы
17:25
Нелепый вид Шуры вызвал переполох
17:22
Напуганная школьным стрелком девочка сломала позвоночник
17:18
Заявление Путина о Донбассе напугало Киев
16:51
На Шепелева напали после шоу с Шурыгиной
16:44
Россияне мечтают о дистанционной работе
16:37
Почему мужчины бегут от алиментов и как их остановить
16:33
Невеста принца Гарри об их тайных встречах
16:26
Почему дети готовы убивать
16:23
В центре Москвы во время съемок обокрали актера
16:16
Жванецкий умолял Новикову об интиме
16:11
Назарбаев признался в употреблении наркотиков
16:09
Электорат "Единой России": ставка на расширение
16:04
В России разработали действенную вакцину от рака
15:47
Сутулая Бородина против "трансвестита" Бузовой
15:30
Названа причина нападения школьного стрелка на учительницу
15:22
Александру Балуеву выдвинули ультиматум
15:18
Из московской клиники украли медицинскую технику
15:11
Как половой отбор определяет моду
14:56
Украине предложили вернуться в состав СССР
14:55
В Сети тайно показали работу iPhone 8 (видео)
14:55
Поклонская гневно ответила Учителю
14:52
Бесстыжий альфонс из "Дома-2" подло обманул невесту и друга
14:45
Под Тюменью люди объявили войну медведю-пестуну
14:40
Постаревшую Лолиту обозвали алкоголичкой
14:39
Алкоголь оказался губительнее для мозга мужчин
14:28
Кремль ответил на странное заявление президента Литвы
14:15
Пострадавшая учительница раскрыла детали нападения школьника
14:14
Семь правил бодрого утра
14:14
Глызин провалился на празднике в Ростове-на-Дону
14:12
В Югре по городу бегает медведь
14:12
Смартфон против телефона: что лучше для школьника
14:08
Отец похоронил мечту Татьяны Тарасовой
13:57
Юношу задержали за изнасилование школьницы в парке "Измайлово"
13:55
Переодетые знаменитости идут на рекорд Гиннесса
13:45
Школьник улыбался после стрельбы по детям в Ивантеевке
13:39
Дочь пришла со слезами к Алферовой
13:33
Путин подшутил над "разведчиком" Лавровым
13:28
Чехова об умершей Барановской: Хотелось трясти ее и кричать
13:25
Ситуацию в Ивантеевке взял на контроль губернатор
13:23
Звезда "Джеймса Бонда" активно занимается сексом в 82 года
13:20
Собянин: Благоустройство Садового кольца завершается
13:08
Известная актриса подколола исхудавшего мужа Боярской
13:03
"Завтра устрою теракт": школьный стрелок накануне хвастался соседке
13:02
Отвергнутый любовник расправился с подругой и ее матерью
12:50
Школьный стрелок оставил предсмертное послание
12:48
Брат Пригожина повесил на Валерию страшные долги
12:29
Тренер Чайковская рассказала о разводе из-за тяжелой работы
12:28
Сын не знает о смерти Барановской
12:26
Лукашенко пообещал Порошенко не захватывать Украину
12:26
В Беверли-Хиллз умер культовый актер
12:06
В Подмосковье школьник выстрелил в голову учительнице
12:05
Корчевников позвал сексапильную звезду "Дома-2" на канал "Спас"
12:01
Избивший журналиста НТВ дебошир раскрыл гонорары "Пусть говорят"
12:00
Сбербанк начнет выдавать россиянам паспорта
11:29
Президент Литвы погрелась в лучах славы Путина
11:28
Ученые доказали особую важность оргазма для человечества
11:28
В Салехарде женщина защитила честь любимого 118 ударами ножа
11:23
Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой
11:21
Актриса Яковлева рассказала о свадьбе
11:17
В Подмосковье подросток разбросал по школе взрывпакеты и устроил стрельбу
11:14
Киев отчитался перед Москвой по убийству Вороненкова
10:53
"Я ему не жених": Путин любопытно высказался о Трампе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Градский грубо унизил Малахова
Взбешенная Пугачева выгнала хама Гребенщикова
Нагиев протащил Бузову на Первый канал
В деле об изнасиловании Шурыгиной поставлена точка
Барановская умерла от рака
Происшествия

Родители сами выдали ивантеевскому стрелку оружие

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Выяснились новые подробности о семье девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке. Как рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, родители подростка сами подарили ему оружие.
прочитано 271 раз

"Родители знали, что он увлекается оружием, по нашим данным, они ему сами подарили это оружие, для них не было секретом, чем он увлекается и что он делает", – цитирует Мишонову РИА Новости. Также омбудсмен добавила, что ученики школы №1 в Ивантеевке предупреждали директора о планах подростка напасть на учебное заведение, однако никакие меры не были приняты. 

ПО ТЕМЕ

Школьник улыбался после стрельбы по детям в Ивантеевке

Садальский грубо отозвался об ивантеевском стрелке

Почему не вычислили одержимого насилием школьного стрелка

 Стрельба в школе в Ивантеевке

Сюжеты Стрельба в школе в Ивантеевке

"В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было", – рассказала Мишонова.  

Тем временем, школа, в которой произошла трагедия, возобновила свою работу в штатном режиме. Занятия начались даже в том классе, где произошел страшный инцидент, передает "Интерфакс".

Напомним, что утром 5 сентября вооруженный девятиклассник ворвался в школу №1 в подмосковной Ивантеевке. Он напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. Пострадали трое ребят и педагог, все они госпитализированы.

Стрелок был задержан. Выяснилось, что юноша регулярно размещал в соцсетях фото, на которых он с позирует с оружием. Кроме того, подросток сообщал о своих планах одноклассникам. Судя по интернет-постам, подросток восхищался другими известными стрелками – американским подростком, совершившим нападение на школу в 1999 году, а также россиянином Дмитрием Виноградовым, расстрелявшим коллег в 2012 году. 

Автор: Рудольф Великолепный6 сентября 2017, 11:48

комментарии

Политика

Путин преподал урок хитрому Киеву
Савченко шокировала Раду образом монашки
Украине предложили вернуться в состав СССР
"Я ему не жених": Путин любопытно высказался о Трампе

Шоу-бизнес

Больной Караченцов столкнул лбами Малахова и Шепелева
Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры
Певица Валерия придумала имя своему ребенку
Эксперт: У Евгения Осина последняя стадия

Проишествия

Что заставило школьника устроить "теракт" в Ивантеевке
Известный астролог сел в тюрьму за мошенничество
Внедорожник протаранил прачечную в центре города (видео)
Жена лишила невнимательного гольфиста достоинства

Lifestyle

Президент о выданном Серебренникову миллиарде
Звезда "Джеймса Бонда" активно занимается сексом в 82 года
Звезду "Матильды" выставили на посмешище
Диктор Кремля нашел себе преемника
Шоу-бизнес

Сутулая Бородина против "трансвестита" Бузовой

Поклонники "Дома-2" выбирают самую сексуальную ведущую
Шоу-бизнес

Варнава проболталась о рождении близнецов

Откровенное интервью участницы Comedy Woman

Шоу-бизнес

Поргина сделала страшное признание у Малахова

Жена Караченцова готовилась к смерти актера
Шоу-бизнес

Певица Валерия придумала имя своему ребенку

Артистка дала откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп с 4 по 10 сентября 2017 года
Почему изнасилованную Шурыгину преследуют скандалы
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на сентябрь 2017 года

Фоторепортажи

Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой
Больной Караченцов вышел в свет
Как развлекается Бондарчук после разрыва с мужем
Михаил Боярский наконец показал внука

Спорт

С России сняты все обвинения в допинге
Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд
Русская теннисистка вернула Шарапову с небес на землю
Беременная жена Руни сбежала из дома из-за путаны

Регионы

За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
Обезумевший уралец объяснил огненный таран кинотеатра в Екатеринбурге
Мать лидера "Сектора газа" умерла в нищете
Пилот Ан-2 перед крушением шутил о полетах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru