Одноклассники подставили ивантеевского стрелка

"Ивантеевсакий стрелок" заявил, что прыжки одноклассников из окон спровоцировал другие школьники. Те, с кем у подростка были конфликты, которые и довели школьника до срыва.

Адвокат "ивантеевскогог стрелка" Виктор Запрудский не будет обжаловать постановление Басманного суда об аресте своего подзащитного. Такое решение было принято после совещания с близкими подростка.

Сторона защиты все же считает решение суда об аресте школьника чрезмерно жестким. Кроме того, в процессе расследования постоянно открываются все новые детали, открывающие порой произошедшее с самых неожиданных сторон. Так, например, со слов арестованного он не виноват, что его одноклассники прыгали из окон и получали травмы. Прыжки из окон провоцировали другие школьники – именно те, с кем и конфликтовал постоянно "стрелок" и которые его все это время подвергали травле. Эти ученики призывали одноклассников выпрыгивать и даже сами открыли им окна, но сами остались в классе.



"Сейчас мой подзащитный дает последовательные признательные показания. Хочу отметить, что предварительное следствие ведется в полнейшем соответствии с требованиями действующего законодательства. Никакого давления на защиту ни с чьей стороны не оказывается. Подзащитный ни мне, ни своим законным представителям никаких жалоб на условия содержания, действия сотрудников администрации учреждения или других лиц не высказывал", – заявил адвокат "ивантеевского стрелка".

По словам юриста, школьник передает извинения всем пострадавшим и то, что раскаивается в содеянном. Тем временем его родители пишут письма с извинениями потерпевшим, которые будут переданы им через следователя. Также не исключено, что отец мальчика прредложит всем пострадавшим добровольную финансовую компенсацию.

Чтобы такие случаи не повторялись впредь, следует свои усилия объединять педагогам и родителям, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сейчас предъявляют претензии охраннику школы, что он пропустил ребенка. Следствие разберется, может быть, охранник и пропустил, но мне кажется, что семья и школа "пропустили" ребенка, вот это самая главная проблема", – заявила сенатор. Она отметила, что трагедия случилась из-за того, что ни родители, ни и педагоги не попытались понять подростка, выслушать, поддержать психологически.

"Вот в этом самая главная проблема безопасности. Важно не потерять ни одного ребенка, каждому уделять необходимое внимание, заботу, знать, чем он живет, о чем он думает", – сказала Матвиенко. "Надо над этим сейчас задуматься и нам всем, и семье, и школе", – заключила глава Совета федерации.