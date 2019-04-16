Суд над Кокориным и Мамаевым забуксовал из-за стула
Кокорин и Мамаев выразили свое возмущение в суде: футболистам не представили главные вещественные доказательства. Требования защиты спортсменов до сих пор не удовлетворены.
"Мы ходатайствовали о предоставлении стула! Почему этого не было сделано? На каком основании отказано? Может, и суду стул не будет предоставлен? Мы хотели изучить – саморезы там, или болты? Я вот знаю, что болты!", – протестовал на процессе адвокат Кокорина Андрей Ромашов. Защита требует также предъявить автомобиль "Мерседес", водителем которого был избитый у клуба "Эгоист" Виталий Соловчук.
Во время слушаний в Пресненском суде по делу Кокорина и Мамаева допросили, в частности, свидетельницу из "Кофемании", где полузащитник "Краснодара" и нападающий "Зенита" набросились на чиновников. Девушка утверждала, что компания футболистов вела себя не так, как положено держаться в общественных местах. По словам свидетельницы, спортсмены напомнили ей представителей неформальных объединений из 90-х годов, пишет "Комсомольская правда".
Две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе Кокорин и Мамаев напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Суд на днях продлил срок содержания спортсменов в СИЗО до 25 сентября.
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