"Три дня пролетели": жена Мамаева заинтриговала странным заявлением

Жена спортсмена, ставшего фигурантом дебоша в центре Москвы, опубликовала архивный снимок. На фото запечатлены она с Павлом и футболист Александр Кокорин с супругой.
Кадр Алана Мамаева подписала довольно странно, не объяснив, что имеет в виду: "Три дня пролетели". Больше модель ничего не сообщила, чем заинтриговала своих подписчиков.
Пользователи соцсети решили, что заключенным футболистам, возможно, разрешили провести время с семьями. Поклонники поддержали Алану Мамаеву. "Алана, терпения тебе, держись", "Дай Вам всем Бог счастья и спокойствия", "Желаю, чтобы ваши семьи стали еще крепче и здоровья! Скоро все закончится", – высказались фолловеры.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывают наказание за избиение нескольких человек в колонии в Белгородской области. Скандальный инцидент произошел 8 октября 2018 года.
Алана Мамева редко рассказывает в соцсети о том, как скучает по мужу. Однако по всему видно, что она его очень ждет. Отметим, что модель частенько выкладывает в своем микроблоге провокационные фото. Так, в мае супруга футболиста перепугала пользователей Сети снимком, на котором запечатлена окровавленная в больничной палате. Оказалось, что Алана Мамаева участвовала в одном из проектов.
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