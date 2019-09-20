Российский футбольный союз вынес Кокорину приговор

Российский футбольный союз (РФС) отказал в регистрации спортсмена для участия в чемпионате России. Он не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить Александра Кокорина вне регистрационного периода.

Главный тренер клуба Сергей Семак высказался на своей странице в Инстаграм. "В очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение отказать в регистрации Кокорину А. заниматься его работой. Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99 процентов мужского населения (не понесшего аналогичного наказания‍). Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола", – написал Семак.

Тренер добавил, что Александр Кокорин, оказывается, "опасен не только для общества, но и для футбола". Также он отметил, что ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, можно на сайте РФС. Позже Сергей Семак удалил свою публикацию, написав, что информация требует проверки.

РФС сообщил причины отказа на своем сайте. Регламент позволяет дозаявить Александра Кокорина в виде исключения. Однако решение комитета принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

В итоге комитет пришел к выводу, что Александр Кокорин не мог приступить к работе в клубе до 16 сентября, когда закончился срок подачи документов. Гендиректор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что в регистрации отказано в соответствии с правилами.

"Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках", – цитирует Медведева РИА Новости.

Зимний регистрационный период начнется 22 января 2020 года и продлится до 21 февраля. Напомним, 17 сентября Александр Кокорин покинул исправительную колонию в Белгородской области. Суд освободил футболиста условно-досрочно. Известно, что клуб и Александр Кокорин подписали контракт до конца сезона.