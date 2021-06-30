По стопам брата: Кирилл Кокорин задержан за пьяную драку в московском кафе

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл вместе с другом Кареном Григоряном оскандалились из-за своего неподобающего поведения.

По имеющейся информации, молодые люди всю ночь распивали алкоголь. Потом им захотелось продолжить начатое в одном из ресторанов столицы.

У Кирилла Кокорина с товарищем попросили QR-код, но его у них не было. У парней завязался конфликт с сотрудниками кафе, переросший в драку. На место инцидента были вызваны стражи порядка.

Хулиганов задержали и доставили в отдел. Молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Примечательно, что Карен Григорян являлся главным свидетелем по делу Кирилла и Александра Кокориных. Ранее у него уже были проблемы с законом. Так, несколько месяцами назад молодой человек был задержан в Санкт-Петербурге. У него изъяли около пяти миллионов поддельных купюр. Григорян признал вину. Карен вину признал. Недавно ему изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Напомним, Александр Кокорин и его коллега-футболист Павел Мамаев три года назад устроили драку в центре Москвы. Дебош в кафе обернулся для друзей тюремным сроком. В 2019 году они вышли из колонии по УДО.

