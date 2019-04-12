Захотел крови: Кокорин пожелал посмотреть на зверскую драку с футболистом "Спартака"
Футболист объяснил, что весь день находился в суде и не в курсе случившегося. "Покажите нам (драку – прим. ред.) Мы бы тоже с удовольствием посмотрели", – цитирует Александра Кокорина Пятый канал.
Находящийся вместе с ним в СИЗО футболист Павел Мамаев комментировать нападение "спартаковца" не стал. Ранее Аяз Гулиев напал на пешехода и избил его, сломав нос.
Напомним, полицейские отобрали у спортсмена права, оба участника инцидента – и Гулиев, и американец – попали в отделении. Сначала спартаковец уверял, что иностранец сам спровоцировал конфликт, ударив по его дорогой машине. Однако позже раскаялся, попросил у гражданина США прощения и компенсировал ему моральный ущерб.
Как писали "Дни.ру", Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также младшего брата первого и их друга Александра Протасовицкого задержали в октябре прошлого года. Их обвинили в двух драках в Москве. Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей футболистов.
Ранее свидетели в суде рассказали, что Александр Кокорин пришел в заведение, где позже произошла драка, вместе с любовницей. Как сообщили СМИ, его жена Дарья Валитова знала о том, что в день скандала в кафе неизвестная девушка "сидела верхом" на ее избраннике.
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